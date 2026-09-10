دشمن با سیاست «نه جنگ نه صلح» به دنبال ایجاد تحیر در جامعه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه ضمن خیرمقدم و گرامیداشت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به قم، با اشاره به آثار حضور این بانوی بزرگوار در قم اظهار کرد: با گذشت قرنها از ورود حضرت معصومه(س)، نام قم و جایگاه این شهر در سراسر جهان شناخته شده است.
وی با اشاره به روایات امام صادق(ع) درباره قم و حضرت معصومه(س) افزود: امام صادق(ع) از قم بهعنوان حرم اهلبیت(ع) یاد کردهاند و همچنین درباره حضرت معصومه(س) مطالبی بیان شده است. آثار این حضور را میتوان در تحولات انقلاب اسلامی، شکلگیری نهضت امام خمینی(ره) و ظرفیتهای تمدنسازی قم مشاهده کرد.
آیتالله سعیدی با اشاره به ۱۷ شهریور و گرامیداشت شهدای این روز گفت: دشمن تلاش داشت با این حادثه چراغ نهضت را خاموش کند، اما اراده الهی بر ماندگاری راه شهدا قرار گرفت و این تهدید به فرصتی برای ادامه مسیر انقلاب تبدیل شد.
وی شهادت رهبر عزیز کشور را نیز از دیگر تلاشهای دشمن برای نفوذ و وارونهکردن اهداف انقلاب دانست و تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با این اقدام میتواند اهداف خود را محقق کند، اما این اتفاق بهگونهای دیگر رقم خورد و موجب تحکیم بیشتر شد.
روایت انتخاب رهبری در مجلس خبرگان
آیتالله سعیدی در ادامه به موضوع انتخاب رهبر پس از امام خمینی(ره) اشاره کرد و با بیان روند بررسی این موضوع در مجلس خبرگان گفت: نمایندگان خبرگان بر اساس وظیفه خود درباره رهبری تصمیم گرفتند و حتی سخنان امام خمینی(ره) نیز پس از رأیگیری و در ادامه روند تصمیمگیری مطرح شد و تأثیری در تغییر رأی اعضا نداشت.
وی با اشاره به جلسه اخیر مجلس خبرگان نیز گفت: آنچه در نشست خبرگان در شرایط بمباران مطرح شد، بیانگر این واقعیت بود که اعضای خبرگان حتی اگر رهبر انقلاب شخصی را برای رهبری معرفی کنند، وظیفه مستقل خود را انجام خواهند داد؛ همانگونه که در انتخاب رهبری فعلی نیز این استقلال رأی وجود داشت.
آیتالله سعیدی با رد شبهه موروثی بودن رهبری خاطرنشان کرد: اگر موضوع موروثی بود، نیازی به تشکیل جلسه خبرگان و بررسی و رأیگیری وجود نداشت؛ بنابراین روند انتخاب رهبری نشاندهنده نقش و وظیفه مستقل خبرگان است.
دشمن و ایجاد فضای «نه جنگ و نه صلح»
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: دشمن تلاش میکند فضای «نه جنگ و نه صلح» را حفظ کند تا از یکسو امکان حمله را برای خود نگه دارد و از سوی دیگر مانع بازسازی کشور شود؛ چراکه در چنین شرایطی هر لحظه احتمال حمله مجدد وجود دارد.
آیتالله سعیدی ایجاد تحیر و ناراحتی در میان مردم و شکلدادن به دوگانه میان مردم و نظام، رزمندگان، فرماندهان و دولت را از دیگر اهداف دشمن دانست و افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، به دنبال اثرگذاری در این عرصههاست.
وی تأکید کرد: این تهدید باید از سوی همه، بهویژه جوانان، به فرصتی برای انجام کارهای اساسی تبدیل شود و مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه و دیگر بخشها نباید در برابر این شرایط منفعل شوند.
نقش رسانه در انتقال مطالبات و مواضع
آیتالله سعیدی با تأکید بر نقش اهالی رسانه در این شرایط اظهار کرد: رسانهها واسطهای خیر میان طلاب و جامعه محترم مدرسین هستند؛ مطالبات و نظرات طلاب را دریافت و منتقل میکنند و از سوی دیگر اهداف، بیانات و مواضع جامعه را به طلبهها منتقل میکنند.
وی با اشاره به اینکه برخی مطالب باید بهصورت مستقیم و حتی سینهبهسینه منتقل شود، افزود: ممکن است مطالبی وجود داشته باشد که قرار نباشد رسانهای شود؛ بنابراین نقش رسانه در این مسائل بسیار مهم است.
وی ادامه داد: دشمن گاهی مسئولان را در تنگنا قرار میدهد تا آنان سخن بگویند و سپس از همان سخنان برای دریافت اطلاعات و استفاده علیه کشور بهره بگیرد؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت همه مطالب برای مردم توضیح داده شود.
تولیت حرم مطهر تصریح کرد: مسئولان و کسانی که تریبون در اختیار دارند نباید با سخنان خود تهدید و التهاب ایجاد کنند و موجب فرصتسوزی شوند؛ بلکه باید به اندازهای که منطقی و معقول است، برای مردم توضیح دهند، بدون اینکه خطاها را توجیه کنند یا اطلاعات حساس را آشکار سازند.
آیتالله سعیدی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: برنامههایی در این زمینه وجود دارد که بهتدریج اعلام خواهد شد و این برنامهها مانع نقد و تذکرات عالمانه و ناصحانه نیست.
وی با اشاره به سخنی از امام صادق(ع) درباره ارزش تذکر دادن عیبها افزود: اگر کسی عیبی را به انسان تذکر دهد، باید آن را بهعنوان هدیهای ارزشمند دید و از آن برای اصلاح استفاده کرد.
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