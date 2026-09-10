به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـدومین اجلاس بین‌المللی دینی با عنوان «ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی: چالش‌های معاصر و استراتژی‌های تقویت آن» با حضور نخبگانی از علما، روحانیون، اندیشمندان و نمایندگان ادیان و فرهنگ‌ها در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شد. شیخ زهیر جعید، هماهنگ‌کننده کل جبهه عمل اسلامی لبنان، در این اجلاس حضور یافت.

شیخ جعید در سخنرانی خود در جلسه عمومی اجلاس تأکید کرد: بحران‌هایی که جهان امروز شاهد آن است، صرفاً به ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه پیش از آن با بحران انسان، ارزش‌ها و معنا پیوند دارد. پیشرفت علمی و فناوری به تنهایی برای ساختن جهانی امن کافی نیست، مگر آنکه با نهادینه کردن عدالت، رحمت و احترام به کرامت انسانی و قدسیت حیات همراه باشد.

شیخ جعید تأکید کرد: دین نباید به ابزاری برای درگیری میان انسان‌ها تبدیل شود، بلکه باید پیام هدایت، رحمت، میزان عدالت و حافظ کرامت انسانی باقی بماند. وی خواستار تقویت گفت‌وگو میان پیروان ادیان و مذاهب، همراه با حفظ اصول و عقاید شد.

گفت‌وگو به معنای توافق در همه چیز نیست

او گفت: گفت‌وگو به معنای توافق در همه چیز نیست، بلکه به معنای توانایی اختلاف داشتن بدون تبدیل شدن طرف‌های اختلاف به دشمنان یکدیگر است و گشودگی و گفت‌وگو با پایبندی به عقیده و اصول در تضاد نیست.

شیخ جعید در سخنرانی خود به اوضاع لبنان و فلسطین پرداخت و تأکید کرد: ملت لبنان شایسته است که در امنیت و کرامت در سرزمین خود زندگی کند، تجاوزات به آن متوقف شود و حاکمیت آن و زندگی فرزندانش مصون بماند. وی به آنچه لبنان از جنگ‌ها، تجاوزات و اشغالگری‌ها متحمل شده و همچنان متحمل می‌شود و هزینه‌های سنگینی که غیرنظامیان پرداخته‌اند، اشاره کرد.

وی تأکید کرد: فلسطین تنها مسئله مسلمانان نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی است که با عدالت، حق و کرامت انسان پیوند دارد. او آنچه را که ملت فلسطین در معرض آن قرار دارد، از کشتار، آوارگی، ویرانی و ظلم، و همچنین تجاوز به مقدسات اسلامی و مسیحی، به‌ویژه مسجدالاقصی، کلیسای قیامت و کلیسای مهد، در کنار سایر مساجد، کلیساها و اماکن دینی، محکوم کرد.

در این زمینه، شیخ جعید بر لزوم تمایز روشن میان یهودیت به عنوان دینی آسمانی که مسلمانان به آن احترام می‌گذارند و آن را به رسمیت می‌شناسند، و صهیونیسم به عنوان یک پروژه سیاسی تأکید کرد و در عین حال هرگونه آزار و اذیت انسان به خاطر دین یا هویتش را رد کرد.

شیخ جعید در جریان صحبت درباره بحران‌های بین‌المللی، به درگیری روسیه و اوکراین پرداخت و معتقد بود که سلطه‌گری بین‌المللی، دخالت‌های خارجی، سیاست‌های تحمیل عمل انجام‌شده و تک‌روی در تصمیمات بین‌المللی، به پیچیدگی بحران‌ها و طولانی شدن آن‌ها کمک کرده است.

وی خواستار اتخاذ رویکرد گفت‌وگو و راه‌حل‌های سیاسی شد و تبدیل خون و امنیت ملت‌ها به سوخت درگیری‌ها و منافع ژئوپلیتیک را رد کرد و بر ضرورت ترجیح دادن منطق صلح و گفت‌وگو بر منطق جنگ و تشدید تنش تأکید نمود.

شیخ جعید تجربه روسیه در احترام به تنوع دینی و فرهنگی را ستود و گفت: همکاری با روسیه و کشورهایی که به ارزش‌های دینی و اخلاقی احترام می‌گذارند و سلطه‌گری یک‌جانبه را رد می‌کنند، می‌تواند به ساختن جهانی چندقطبی، متوازن‌تر، عادلانه‌تر و امن‌تر برای ملت‌ها کمک کند.

هماهنگ‌کننده کل جبهه عمل اسلامی خواستار فعال‌سازی آنچه آن را «دیپلماسی دینی» نامید، شد تا نقش نهادهای دینی و علما تنها به صدور بیانیه‌ها و برگزاری کنفرانس‌ها محدود نشود، بلکه حضور آن‌ها به اقدامی حقیقی برای صلح، حفاظت از غیرنظامیان، دفاع از مقدسات، نزدیک کردن ملت‌ها و مقابله با نفرت، نژادپرستی، افراط‌گرایی، تروریسم و نازیسم جدید تبدیل شود.

او همچنین بر لزوم ایجاد همکاری حقیقی میان دولت، دانشگاه‌ها، نهادهای دینی و جامعه با هدف تربیت نسل‌هایی که دین خود را می‌شناسند، قانون را محترم می‌شمارند، به متفاوت از خود احترام می‌گذارند و خشونت را رد می‌کنند، تأکید کرد و افزود: انسانی که به عقیده خود اطمینان دارد، نیازی به نفرت از دیگران ندارد.

شیخ جعید تأکید کرد: وحدت اسلامی که جبهه عمل اسلامی به دنبال آن است، وحدتی مبتنی بر قدرت ایمان، گشودگی و گفت‌وگو است، نه وحدتی که بر پایه حذف دیگران بنا شده باشد.

او گفت: آنچه مورد نیاز است «ثبات در عقیده، گشودگی در گفت‌وگو، وضوح در موضع، رحمت در تعامل، قدرت در رویارویی با ظلم و عدالت حتی با طرف مقابل» است.

جهان به پل‌های بیشتر نیاز دارد، نه دیوارهای بیشتر

در پایان سخنرانی، شیخ جعید خواستار تبدیل سن‌پترزبورگ به پلی برای ارتباط میان شرق و غرب و میان ادیان و ملت‌ها شد و تأکید کرد: جهان به دیوارهای بیشتر نیاز ندارد، بلکه به پل‌های بیشتر نیاز دارد. وی تأکید کرد: بزرگ‌ترین پیروزی که ادیان می‌توانند به بشریت تقدیم کنند این است که انسان بر نفرت، عدالت بر ظلم، رحمت بر قساوت و صلح بر جنگ پیروز شود.

در حاشیه اجلاس و در چارچوب تقویت روابط اسلامی و ارتباط میان نهادهای دینی، شیخ جعید و مفتی سن‌پترزبورگ، شیخ راویل بنچیف، توافق‌نامه همکاری میان «جبهه عمل اسلامی در لبنان» و «اداره دینی مسلمانان سن‌پترزبورگ» را امضا کردند.

این توافق‌نامه با هدف تقویت همکاری، ارتباط و تبادل تجربیات میان دو طرف، گسترش زمینه‌های کار مشترک در مسائل دینی، فکری و فرهنگی، تقویت گفت‌وگو میان ادیان و مذاهب و نهادینه‌سازی ارزش‌های اعتدال، مدارا و همزیستی است؛ به‌گونه‌ای که به وحدت مسلمانان خدمت کند و حضور ارزش‌های معنوی و اخلاقی را در رویارویی با چالش‌های جوامع معاصر تقویت نماید.

دو طرف تأکید کردند که امضای این توافق‌نامه گام جدیدی در مسیر تحکیم پل‌های ارتباط و همکاری میان لبنان و روسیه و میان نهادهای اسلامی دو کشور است و اشاره کردند که این امر افق‌های گسترده‌تری را پیش روی پروژه‌ها و ابتکارات مشترک در مرحله آینده خواهد گشود.

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