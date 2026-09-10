به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی راغب حسین نعیمی، رئیس شورای ایدئولوژیک اسلامی پاکستان، با آیت‌الله العظمی حافظ بشیر حسین نجفی در نجف اشرف دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله العظمی حافظ بشیر حسین نجفی در این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت پیوند مسلمانان با قرآن کریم و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: امت اسلامی باید زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) استوار سازد؛ چراکه محبت اهل‌بیت(ع) و عمل به سیره آنان، بخش مهمی از آموزه‌های اصیل اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحکیم وحدت و همبستگی در جهان اسلام، بر لزوم تقویت روحیه برادری میان مسلمانان و پاسداری از ارزش‌های دینی و اسلامی تأکید کرد.

آیت‌الله العظمی بشیر نجفی در ادامه، امت اسلامی را به قرار دادن محبت پیامبر اکرم(ص) و خاندان گرامی ایشان به‌عنوان محور و سرلوحه زندگی فراخواند و گفت: پیامبر اکرم(ص) خود محبت عمیقی نسبت به اهل‌بیت(ع) داشتند و امت اسلامی را به ارتباط، محبت و تمسک به خاندان گرامی خود سفارش و بر آن تأکید می‌فرمودند.

در ادامه این دیدار، مفتی راغب حسین نعیمی از آیت‌الله العظمی بشیر نجفی به‌دلیل اختصاص وقت و استقبال گرم از وی قدردانی کرد و از خدمات دینی، علمی و اجتماعی ایشان تجلیل به عمل آورد.

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