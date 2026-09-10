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تأکید بر وحدت امت اسلامی در دیدار مفتی پاکستان با آیت‌الله بشیر نجفی

۱۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷
کد مطلب: 1864061
تأکید بر وحدت امت اسلامی در دیدار مفتی پاکستان با آیت‌الله بشیر نجفی

مفتی راغب حسین نعیمی، رئیس شورای ایدئولوژیک اسلامی پاکستان، با آیت‌الله العظمی حافظ بشیر حسین نجفی در نجف اشرف دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، موضوعاتی همچون وحدت و همبستگی امت اسلامی، محبت اهل‌بیت(ع)، ترویج ارزش‌های دینی و اسلامی و راهکارهای تقویت برادری و اخوت میان مسلمانان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی راغب حسین نعیمی، رئیس شورای ایدئولوژیک اسلامی پاکستان، با آیت‌الله العظمی حافظ بشیر حسین نجفی در نجف اشرف دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله العظمی حافظ بشیر حسین نجفی در این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت پیوند مسلمانان با قرآن کریم و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: امت اسلامی باید زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) استوار سازد؛ چراکه محبت اهل‌بیت(ع) و عمل به سیره آنان، بخش مهمی از آموزه‌های اصیل اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحکیم وحدت و همبستگی در جهان اسلام، بر لزوم تقویت روحیه برادری میان مسلمانان و پاسداری از ارزش‌های دینی و اسلامی تأکید کرد.

آیت‌الله العظمی بشیر نجفی در ادامه، امت اسلامی را به قرار دادن محبت پیامبر اکرم(ص) و خاندان گرامی ایشان به‌عنوان محور و سرلوحه زندگی فراخواند و گفت: پیامبر اکرم(ص) خود محبت عمیقی نسبت به اهل‌بیت(ع) داشتند و امت اسلامی را به ارتباط، محبت و تمسک به خاندان گرامی خود سفارش و بر آن تأکید می‌فرمودند.

در ادامه این دیدار، مفتی راغب حسین نعیمی از آیت‌الله العظمی بشیر نجفی به‌دلیل اختصاص وقت و استقبال گرم از وی قدردانی کرد و از خدمات دینی، علمی و اجتماعی ایشان تجلیل به عمل آورد.

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