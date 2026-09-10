به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از افتخارآفرینی جمعی از استادان، فراگیران و مرتلان واحد خواهران در مسابقات استانی اوقاف خبر داد.

بر اساس این گزارش، فراگیران واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب ۲۱ رتبه‌برتر در رشته‌های مختلف حفظ، قرائت، ترتیل و دعاخوانی شدند.

اسامی افتخارآفرینان و رتبه‌های کسب‌شده به شرح زیر است:

رشته حفظ کل بزرگسال:

زینب امین‌پور: رتبه اول

فاطمه عصارپور: رتبه دوم

محدثه دانشمند: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال:

زهره خلیلی: رتبه اول

مهدیه شکوری: رتبه دوم

زینب دلیری: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان:

فاطمه یزدانی: رتبه اول

رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال:

کبری حق‌وردی: رتبه اول

محبوبه کلوانی: رتبه دوم

رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان:

فاطمه بهشتی‌زاده: رتبه اول

معصومه سادات خادمی: رتبه دوم

نسا خانی: رتبه سوم

رشته حفظ ۵ جزء نوجوان:

مبینا اسفندیاری: رتبه اول

رشته قرائت تحقیق بزرگسال:

طیبه صبوری: رتبه اول

زهرا دوازده‌امامی: رتبه دوم

رشته قرائت تحقیق نوجوان:

زینب اکرامی مقدم: رتبه اول

رشته ترتیل:

فاطمه دلیری: رتبه اول

نجمه رضانژاد: رتبه سوم

رشته دعاخوانی: