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کسب ۲۱ رتبه برتر مسابقات استانی قرآن کریم توسط قرآن‌آموزان حرم مطهر

۱۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۹
کد مطلب: 1864062
کسب ۲۱ رتبه برتر مسابقات استانی قرآن کریم توسط قرآن‌آموزان حرم مطهر

21 نفر از استادان، فراگیران و مرتلان واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، در مسابقات استانی اوقاف موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از افتخارآفرینی جمعی از استادان، فراگیران و مرتلان واحد خواهران در مسابقات استانی اوقاف خبر داد.

بر اساس این گزارش، فراگیران واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب ۲۱ رتبه‌برتر در رشته‌های مختلف حفظ، قرائت، ترتیل و دعاخوانی شدند.

اسامی افتخارآفرینان و رتبه‌های کسب‌شده به شرح زیر است:

رشته حفظ کل بزرگسال:

  • زینب امین‌پور: رتبه اول
  • فاطمه عصارپور: رتبه دوم
  • محدثه دانشمند: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال:

  • زهره خلیلی: رتبه اول
  • مهدیه شکوری: رتبه دوم
  • زینب دلیری: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان:

  • فاطمه یزدانی: رتبه اول

رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال:

  • کبری حق‌وردی: رتبه اول
  • محبوبه کلوانی: رتبه دوم

رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان:

  • فاطمه بهشتی‌زاده: رتبه اول
  • معصومه سادات خادمی: رتبه دوم
  • نسا خانی: رتبه سوم

رشته حفظ ۵ جزء نوجوان:

  • مبینا اسفندیاری: رتبه اول

رشته قرائت تحقیق بزرگسال:

  • طیبه صبوری: رتبه اول
  • زهرا دوازده‌امامی: رتبه دوم

رشته قرائت تحقیق نوجوان:

  • زینب اکرامی مقدم: رتبه اول

رشته ترتیل:

  • فاطمه دلیری: رتبه اول
  • نجمه رضانژاد: رتبه سوم

رشته دعاخوانی:

  • فائزه دمقی: رتبه اول
  • لیلا رسولی: رتبه دوم

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