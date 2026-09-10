به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از افتخارآفرینی جمعی از استادان، فراگیران و مرتلان واحد خواهران در مسابقات استانی اوقاف خبر داد.
بر اساس این گزارش، فراگیران واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب ۲۱ رتبهبرتر در رشتههای مختلف حفظ، قرائت، ترتیل و دعاخوانی شدند.
اسامی افتخارآفرینان و رتبههای کسبشده به شرح زیر است:
رشته حفظ کل بزرگسال:
- زینب امینپور: رتبه اول
- فاطمه عصارپور: رتبه دوم
- محدثه دانشمند: رتبه سوم
رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال:
- زهره خلیلی: رتبه اول
- مهدیه شکوری: رتبه دوم
- زینب دلیری: رتبه سوم
رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان:
- فاطمه یزدانی: رتبه اول
رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال:
- کبری حقوردی: رتبه اول
- محبوبه کلوانی: رتبه دوم
رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان:
- فاطمه بهشتیزاده: رتبه اول
- معصومه سادات خادمی: رتبه دوم
- نسا خانی: رتبه سوم
رشته حفظ ۵ جزء نوجوان:
- مبینا اسفندیاری: رتبه اول
رشته قرائت تحقیق بزرگسال:
- طیبه صبوری: رتبه اول
- زهرا دوازدهامامی: رتبه دوم
رشته قرائت تحقیق نوجوان:
- زینب اکرامی مقدم: رتبه اول
رشته ترتیل:
- فاطمه دلیری: رتبه اول
- نجمه رضانژاد: رتبه سوم
رشته دعاخوانی:
- فائزه دمقی: رتبه اول
- لیلا رسولی: رتبه دوم
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