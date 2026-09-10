به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیشروی‌های نیروهای مسلح یمن در شهر المخا در ساحل غربی این کشور، نگرانی رسانه‌های اسرائیلی درباره افزایش کنترل نیروهای مسلح یمن بر مناطق ساحلی دریای سرخ و پیامدهای آن برای کشتیرانی مرتبط با «اسرائیل» را افزایش داده است.

رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به تحولات اخیر در شهر المخا و مناطق پیرامونی آن، نسبت به پیامدهای کنترل مناطق بیشتری از ساحل غربی یمن توسط نیروهای مسلح این کشور هشدار و ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را عاملی مؤثر بر وضعیت تردد دریایی در دریای سرخ دانسته‌اند.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی با ابراز نگرانی از موفقیت نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که کنترل مناطق بیشتری از سواحل دریای سرخ، «سلطه» این نیروها بر تنگه باب‌المندب را افزایش می‌دهد.

این رسانه گزارش کرد که چنین وضعیتی می‌تواند به نیروهای مسلح یمن امکان دهد محاصره دریایی علیه عربستان سعودی، کانال سوئز و بندر ایلات اعمال کنند.

شماری دیگر از رسانه‌های اسرائیلی نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر المخا و بندر آن، نسبت به پیامدهای کنترل این منطقه هشدار داده‌اند.

به نوشته این رسانه‌ها، موقعیت المخا می‌تواند به نیروهای مسلح یمن امکان دهد یک «نقطه انسداد جدید و مرگبار» در ورودی دریای سرخ ایجاد کنند؛ نقطه‌ای که از طریق آن امکان رصد کشتی‌ها در فواصل طولانی و آماده‌سازی عملیات علیه آنها، در صورت لزوم، فراهم خواهد شد.

این رسانه‌ها در حالی درباره پیامدهای کنترل مناطق ساحلی یمن ابراز نگرانی کرده‌اند که دریای سرخ و تنگه باب‌المندب از مسیرهای مهم کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌روند و هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی این منطقه می‌تواند بر تردد کشتی‌ها در این مسیر اثر بگذارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، پیشروی‌های اخیر نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی و به‌ویژه در منطقه المخا، نگرانی‌هایی را درباره افزایش توانایی این نیروها برای نظارت و اقدام علیه تردد دریایی مرتبط با «اسرائیل» در دریای سرخ ایجاد کرده است.

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