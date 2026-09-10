آمریکا باید دست از دخالت در امور لبنان بردارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ علی عمار، نماینده پارلمان لبنان در واکنش به بیانیه سفارت آمریکا در بیروت، با انتقاد شدید از مداخلات واشنگتن در امور داخلی لبنان، این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست و تأکید کرد که آمریکا باید از دخالت در تصمیمات و امور این کشور دست بردارد.
وی در این بیانیه اظهار کرد: روزبهروز دخالت آشکار آمریکا در امور لبنان افزایش مییابد و این کشور با گستاخی تمام حاکمیت لبنان را نقض میکند؛ چه از طریق بیانیههای سفارت آمریکا در بیروت و چه از طریق اظهارات تحریکآمیز سفیر این کشور، گویی فردی خود را قیم لبنان قرار داده و برای این کشور شرط و مسیر تعیین میکند، مردم و جریانهای سیاسی آن را دستهبندی میکند و گزینهها و جهتگیریهای لبنان را مشخص میسازد.
علی عمار افزود: همه این اقدامات در برابر چشمان مسئولان و مدعیان حاکمیت صورت میگیرد؛ کسانی که در برابر این دخالت گستاخانه و آشکار، گوشهای خود را بسته و در سکوت کامل فرو رفتهاند.
این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: آنچه لبنانیها میخواهند این است که آمریکا دست و آسیب خود را از لبنان کوتاه کند، از دخالت در امور این کشور و تحمیل قیمومیت بر تصمیمات آن دست بردارد و به حمایت خود از جنایات دشمن اسرائیلی علیه لبنانیها پایان دهد.
وی ادامه داد: آمریکا باید حمایت از اسرائیل را متوقف کند و این رژیم را ملزم سازد تجاوز خود را متوقف کرده و اشغال سرزمین لبنان را پایان دهد.
عمار تأکید کرد: ملت لبنان قادر است سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند و از طریق گفتوگو میان همه گروهها و جریانهای سیاسی، مسیرها و گزینههای خود را مشخص سازد و نمیپذیرد که شروط، برگهها، مسیرها و چارچوبها از خارج بر آن دیکته و تحمیل شود.
وی در ادامه گفت: لبنانیها، از جمله حزبالله، خواهان دولتی قدرتمند و توانمند هستند که وظایف خود را در زمینه حفاظت از سرزمین، حاکمیت و مردمش انجام دهد؛ دولتی مستقل در تصمیمگیری و برخوردار از قدرت ناشی از ارتش، مردم و وحدت ملی.
این نماینده پارلمان لبنان افزود: لبنان نمیخواهد به دولتی تبدیل شود که آمریکا گزینههای آن را ترسیم کند و تعیین کند چه کاری برای آن مجاز و چه کاری غیرمجاز است؛ همچنین نمیخواهد به ابزاری برای اجرای طرحها و پروژههای آمریکا تبدیل شود؛ طرحهایی که به منافع و وحدت لبنان آسیب میزنند و جز خدمت به دشمن صهیونیستی نتیجهای ندارند.
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