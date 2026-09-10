به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دفتر رسانهای دولت در نوار غزه، رژیم صهیونیستی را به اعمال «گرسنگی خاموش» علیه غیرنظامیان متهم کرد و گفت این رژیم با محدود کردن ورود کمکهای بشردوستانه، اجازه ورود مقادیر کافی مواد غذایی برای تأمین نیازهای رو به افزایش ساکنان غزه را نمیدهد.
دفتر رسانهای دولت غزه در بیانیهای اعلام کرد: بیش از ۹۵ درصد از ساکنان نوار غزه بهطور کامل به کمکهای بشردوستانه وابسته هستند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد آنها به دلیل وخامت شرایط اقتصادی و انسانی، توانایی خرید مواد غذایی را از دست دادهاند.
در این بیانیه آمده است: اسرائیل مانع ورود حدود ۶۵ درصد از میزان مواد غذایی مورد نیاز شده و تنها اجازه ورود معادل ۳۵ درصد از مقادیری را میدهد که بر سر آن توافق شده است؛ اقدامی که دفتر رسانهای دولت غزه آن را سیاست گرسنگی نظاممند توصیف کرد.
بر اساس بیانیه دفتر رسانهای دولت غزه، صدها هزار کامیون حامل کمکهای بشردوستانه که قرار بود وارد این منطقه شوند، به غزه نرسیدهاند. این دفتر اعلام کرد طی ۳۳۰ روز از زمان امضای توافق آتشبس، تنها اجازه ورود ۶۹ هزار و ۳۸۷ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه و مواد غذایی به نوار غزه داده شده است؛ این در حالی است که قرار بود ۱۹۸ هزار کامیون وارد این منطقه شود.
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