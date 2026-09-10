نیروی دریایی سپاه شمپاد ارتش تروریستی آمریکا را در تنگه هرمز منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز خبر داد.
در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه که پنجشنبه شب ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: ملت رشید و بهپاخاسته ایران اسلامی؛ ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی طی روزهای گذشته، از ترس نزدیک شدن و رویارویی با رزمندگان مجاهد اسلام، اقدام به اعزام شناورهای بدونسرنشین خود به تنگه هرمز نموده است.
در این اطلاعیه آمده است: نیروی دریایی سپاه، به مدد خداوند متعال، یک فروند از شناورهای بدونسرنشین (شمپاد) دشمن، با شماره بدنه ۵۸۳۸ و از نوع «سیلدرون»، را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داد و در اجرای مأموریت تجاوزکارانه خود ناکام گذاشت.
در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه تصریح شده است: نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند: تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی ما بوده و هرگونه حضور خصمانه در این تنگه راهبردی مورد هدف قرار میگیرد.
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