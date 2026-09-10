عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از موسوی گرمارودی چهره ماندگار شعر و ادبیات

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عصر امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، غلامعلی حداد عادل و حسین محمدی از طرف رهبر معظم انقلاب برای احوالپرسی از سید علی موسوی گرمارودی به بیمارستان پیامبران تهران رفتند.

حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از دوستی و آشنایی ۶۰ ساله با این هنرمند انقلابی و گفت و افزود: بنده به همراه حسین محمدی از دفتر رهبر معظم انقلاب مامور به عیادت از این هنرمند عرصه شعر و ادبیات شدیم.

وی افزود: موسوی گرمارودی از سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر اسلام و آیین انقلاب شعر سروده است.

وی ادامه داد: این هنرمند گرامی، هم به ادبیات کهن فارسی و هم به ادبیات عرب آشنایی و تسلط کامل دارد و در شعر و ادبیات نو هم دست به قلم بوده است.

حداد عادل گفت: گرمارودی بعد از انقلاب هم خدمات شایانی هم در حوزه مدیریتی و هم در عرصه شعر و هنر ارائه کرده است.

یادآور می شود؛ سیدعلی موسوی گرمارودی متولد ۳۰ فروردین ۱۳۲۰ در قم، شاعر، نویسنده و مترجم است. او تحصیلات حوزوی دارد و کارشناسی علوم قضایی و دکترای ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

همچنین مدیریت مجله‌ی «گلچرخ»، اجرای صوتی غزل‌های حافظ و تألیف آثاری همچون «صدای سبز»، «برآشفتن گیسوی تاک» و «خواب ارغوانی» از جمله فعالیت‌های او در عرصه‌ی ادبیات است.

موسوی گرمارودی در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار انتخاب شد و در سال ۱۳۹۳ نیز نشان «جهادگر عرصه‌ی فرهنگ و هنر» را دریافت کرد.

در کارنامه‌ی اجرایی او مدیریت تالار وحدت، رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان و سرپرستی انتشارات فرانکلین دیده می‌شود.

او همچنین ترجمه‌هایی از قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه‌ی سجادیه را منتشر کرده است.

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