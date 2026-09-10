به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر قالیباف در واکنش به عبور کردن قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری که نشاندهندهٔ بیاثر بودن اقدامات خزانهداری آمریکا برای مهار قیمت و افزایشی بودن قیمت نفت در آینده است در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:
اگر دنبال یک راهنمایی برای آیندهٔ بازار نفت میگردید و مقامات اقتصادی دولت آمریکا چیزی نمیگویند، بیایید به آینده نگاهی بیندازیم: وزارت خزانه داری برای کنترل قیمت نفت زرادخانهٔ ابزارهای بیاثر خودش را (از قبیل دروغپردازی با آکسیوس، مداخله در بازار، آزاد سازی ذخایر و…) خالی خواهد کرد ولی اثری در کاهش قیمت ندارد. این نمودار را ببینید ولی وانمود کنید که نمیدانید مرحلهٔ بعدی چیست.
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