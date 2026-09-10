نفت با تشدید جنگ از ۱۰۷ دلار عبور کرد؛ بازار در انتظار شوک جدید عرضه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت در معاملات امروز پنجشنبه حدود ۶ درصد جهش کرد و هر دو نفت خام شاخص بازار از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کردند. تشدید حملات به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در خاورمیانه، نگرانی معامله‌گران از اختلال بیشتر در عرضه نفت را در بازاری که هم‌اکنون نیز با کمبود مواجه است، افزایش داده است.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، قیمت معاملات آتی نفت برنت با رشد ۵.۸ درصدی به حدود ۱۰۷.۰۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز تقریباً به همین میزان افزایش یافت و به ۱۰۱.۵۸ دلار رسید. این نفت پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار، برای نخستین بار از ماه مه به این سطح رسیده است.

نفت برنت دیروز چهارشنبه در سطح ۱۰۱.۲۱ دلار در هر بشکه بسته شده بود و نفت آمریکا نیز ۹۶.۰۵ دلار معامله شد، اما رشد قیمت‌ها در معاملات روز پنجشنبه شتاب گرفت و هر دو شاخص نفتی را به بالاترین سطح خود در حدود چهار ماه گذشته رساند.

قیمت نفت برنت در مقایسه با پایین‌ترین سطح خود در اوایل ماه آگوست، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی پایدار با هدف پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران به نتیجه نرسیده و حملات به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز از سر گرفته شده است.

دامنه خطرات گسترده‌تر می‌شود

نگرانی‌ها پس از آن افزایش یافت که نیروهای مسلح یمن، کنترل شهر ساحلی المخاء در یمن را به دست گرفتند؛ تحولی که نگرانی تازه‌ای برای کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب ایجاد کرده است. هم‌زمان، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در پی تشدید حملات طی روزهای گذشته همچنان محدود باقی مانده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از «سیمون پیتر ماسابنی» مدیر توسعه کسب‌وکار در شرکت «ایکس‌اس دات کام» (XS.com)، گزارش داد که حملات نیروهای مسلح یمن به تأسیسات انرژی عربستان، منبع جدیدی از ریسک را به بازار اضافه کرده است.

به گفته او، احتمال اختلال دیگر تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود، بلکه اکنون مسیرهای صادراتی، محل‌های تولید نفت و زیرساخت‌های انرژی را نیز دربر می‌گیرد.

ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۰ کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا ۵ نفتکش ایرانی را هدف قرار داد.

سپاه پاسداران ایران نیز هشدار داده است که در صورت انجام حملات جدید آمریکا، دامنه پاسخ خود را تشدید خواهد کرد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی از منطقه را افزایش داده است.

شرکت S&P Global Energy معتقد است کاهش احتمال دستیابی به راه‌حلی تعیین‌کننده برای بحران، بازار نفت خام را به سمت آمادگی برای آنچه وضعیت عادی جدید و طولانی‌مدت توصیف کرده، سوق می‌دهد. وضعیتی که در آن خطر اختلال در عرضه به جای آنکه مقطعی باشد به یک ریسک دائمی تبدیل خواهد شد.

چین و مسیر صعود قیمت‌ها

تحلیلگران بانک ING اعلام کردند که چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان طی هفته‌های اخیر و پس از چند ماه تقاضای ضعیف، خرید نفت خود را افزایش داده است. اقدامی که از بازار فیزیکی نفت حمایت کرده است.

به گفته این تحلیلگران، ادامه روند بهبود تقاضا در چین می‌تواند تأثیر هرگونه کاهش عرضه را دوچندان کند. در مقابل، کاهش واردات چین ممکن است از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای پنجمین بار متوالی پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی را کاهش داد.

اوپک اکنون رشد تقاضای جهانی را ۳۸۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند و برآورد کرده است که مصرف جهانی نفت به ۱۰۵.۸۴ میلیون بشکه در روز برسد.

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