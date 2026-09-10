به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن امروز پنجشنبه، کنترل شهر المخاء در ساحل دریای سرخ و همچنین مناطق ساحلی غربی تعز و الحدیده را به دست گرفتند. اقدامی که کنترل آنها بر تنگه بابالمندب از مهمترین گذرگاههای تجاری جهان را تحکیم میکند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نفتی که در جهان از طریق دریا منتقل میشود از تنگه بابالمندب عبور میکند. این تنگه همچنین یکی از مسیرهای جایگزین عربستان برای صادرات نفت در صورت اختلال در تنگه هرمز محسوب میشود.
فاصله ۷۰ کیلومتری المخاء تا بابالمندب
شهر المخاء که یکی از مهمترین بنادر یمن را در خود جای داده است، حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر با باریکترین نقطه تنگه بابالمندب فاصله دارد. این مسئله نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی کنترل این منطقه را افزایش داده است. بهویژه در شرایطی که حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان در روزهای اخیر تشدید شده و گزارشهایی درباره احتمال بستن بابالمندب مشابه تنگه هرمز، مطرح شده است.
بابالمندب؛ شریان انتقال نفت و تجارت جهانی
تنگه بابالمندب مهمترین مسیر جهان برای انتقال نفت خام و سوخت از خلیج فارس به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز یا خط لوله سومید در ساحل دریای سرخ مصر است. علاوه بر این، کالاهای عازم آسیا از جمله نفت روسیه نیز از این مسیر عبور میکنند.
نیروهای مسلح یمن با کنترل المخا و مناطق اطراف آن در امتداد نوار ساحلی و همچنین در اختیار گرفتن ارتفاعات مشرف بر این آبراه ــ بهویژه منطقه راهبردی کَهْبوب ــ توانستهاند یک حلقه محاصره راهبردی ایجاد کنند و تهدیدی مستقیم علیه تنگه بابالمندب شکل دهند.
آنها همانگونه که اعلام کردهاند، به دنبال تشدید محاصره دریایی علیه کشتیرانی عربستان و جلوگیری از صادرات نفت این کشور هستند؛ حتی اگر عربستان بخواهد با دور زدن آفریقا از مسیر دماغه امید نیک، نفت خود را به شرق مدیترانه منتقل کند.
نگرانی از اختلال در صادرات نفت عربستان
«محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان، روز گذشته اعلام کرد که هیئت وزیران این کشور با ایجاد سازوکار سعودی برای بیمه خطرات جنگ مربوط به کالاها و کشتیها موافقت کرده است.
با این حال، پیشروی نیروهای مسلح یمن در المخاء، تردید مالکان کشتیها و واردکنندگان برای عبور از این تنگه را افزایش میدهد و اقتصاد جهانی را با خطر گشوده شدن یک جبهه دریایی دوم مواجه میکند. جبههای که میتواند مسیرهای حیاتی صادرات عربستان و کشورهای خلیج فارس را مختل کند.
احتمال کاهش درآمدهای کانال سوئز
مصر نیز ممکن است در صورت تکرار تغییر مسیر کشتیها به سمت دماغه امید نیک با زیانهای احتمالی در درآمدهای حاصل از کانال سوئز مواجه شود. این وضعیت میتواند نقشه حملونقل دریایی و تجارت بینالمللی را تحت تأثیر هزینههای سنگین دوباره ترسیم کند؛ موضوعی که در گزارشی از سوی استاندارد اند پورز مطرح شده است.
صادرات نفت عربستان در تیررس یمنیها
«وفیق صالح» پژوهشگر اقتصادی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات یمن و خلیج فارس در تعز در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» احتمال داد که هدف نیروهای مسلح یمن از کنترل المخاء، تأثیرگذاری بر تجارت نفت عربستان باشد. چرا که پس از بسته شدن تنگه هرمز به روی محمولههای نفتی عربستان، این کشور مسیرها و گذرگاههای امن جایگزینی را از طریق دریای سرخ ایجاد کرده است.
او افزود که رسیدن نیروهای مسلح یمن به این مناطق، صادرات نفت عربستان را خفه خواهد کرد و تأثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی خواهد گذاشت.
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