کلینتون: ترامپ قهرمان دروغگویی است/ وضعیت دشوار آمریکا بر سر جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ هیلاری کلینتون که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ رقیب ترامپ بود، در برنامه «مورنینگ جو» از شبکه MS NOW حضور یافت و در مورد طیفی از سیاست‌های دولت ترامپ اظهاراتی را مطرح کرد.

وی در مورد ورود آمریکا به جنگ با ایران، تاکید کرد: ما واقعا در وضعیت دشواری هستیم.

بانوی اول پیشین آمریکا به این مساله اشاره کرد که آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز توسط ایران باید به سراغ متحدان خود در اروپا و چین برود تا به ایران فشار وارد کنند.

کلینتون در ادامه با سخنانی طعنه آمیز در مورد رفتارهای ترامپ گفت: سپس من فکر می‌کنم که ما باید به ترامپ فضا بدهیم که بگوید «من تنگه هرمز را باز کردم.» در صورتی که تنگه هرمز قبلا باز بود. خیلی خوب، (فرض میگیریم) او تنگه هرمز را باز کرد.

کلینتون همچنین در مورد اینکه چگونه ترامپ عمدا تهدید کووید-۱۹ را در مراحل اولیه همه‌گیری کم‌اهمیت جلوه داد، اظهاراتی را مطرح کرد.

کلینتون گفت: این دقیقا درسی است که ما نیاموختیم. این رئیس جمهور قهرمان دروغگویی المپیک است. او در مورد همه چیز دروغ می‌گوید. او فقط به خاطر دروغ گفتن دروغ می‌گوید.

وی افزود که رفتار او چیزی است که مردم آمریکا نباید تحمل کنند.

کلینتون ادامه داد: «چرا به خودمان اجازه می‌دهیم که فقط به دلیل اینکه نمی‌توانیم بفهمیم چگونه مردم را دور هم جمع کنیم، در انفعال فرو برویم؟»

سپس وی از دولت ترامپ خواست که «از دروغ‌ها دست بردارد، از رسانه‌های اجتماعی دست بردارد، نگران سالن‌های رقص و طاق‌های مسخره نباشد و طرحی برای همکاری با چین ارائه دهد.

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