‫رقابت تیمی حافظان و قاریان قرآن در پنجمین لیگ «ضحی»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین دوره مسابقات تیمی حافظان و قاریان قرآن کریم با عنوان «لیگ قرآنی ضحی» با هدف پاسداشت یاد و نام «امام قرآنیان و رهبر شهیدان» و همچنین گرامیداشت شهیده مرضیه نبوی‌نیا، حافظ قرآن کریم و پرستار شهید گیلانی برگزار خواهد شد.

شهیده مرضیه نبوی‌نیا از حافظان قرآن کریم استان گیلان بود که فرآیند حفظ قرآن کریم را به‌صورت مجازی و از طریق مؤسسه همیار قرآن دنبال می‌کرد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری لیگ قرآنی ضحی، این دوره از مسابقات با محوریت گرامیداشت این شهیده قرآنی و دیگر شهدای قرآنی استان برگزار می‌شود و جزئیات ویژه‌برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ارتباط با این نامگذاری نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس ضوابط پنجمین دوره لیگ قرآنی ضحی، تیم‌ها می‌توانند از سوی شخصیت‌های حقوقی از جمله تشکل‌های قرآنی، مجموعه‌های فرهنگی و دینی و مدارس و یا از سوی شخصیت‌های حقیقی شامل استادان، حافظان و قاریان قرآن کریم تشکیل شوند.

هر تیم متشکل از سه متسابق و یک مدیر است. در تیم‌های وابسته به شخصیت‌های حقوقی، مدیر تشکل به‌عنوان مدیر تیم معرفی می‌شود و در تیم‌هایی که توسط شخصیت‌های حقیقی تشکیل می‌شوند، مربی یا یکی از اعضای تیم مسئولیت مدیریت تیم را برعهده خواهد داشت.

رشته‌های پنجمین دوره این مسابقات شامل حفظ جزء ۳۰ ویژه افراد زیر ۱۸ سال، حفظ سه، پنج، ۱۰ و ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، حفظ موضوعی و قرائت قرآن کریم است.

در رشته‌های حفظ اجزاء، تمامی اعضای تیم باید در یک رشته واحد و به‌صورت پیوسته فعالیت داشته باشند. همچنین در بخش قرائت برادران، ترکیب هر تیم شامل یک متسابق در رشته تحقیق، یک نفر در رشته ترتیل و یک مؤذن خواهد بود.

در بخش خواهران نیز هر تیم از یک متسابق در رشته تحقیق، یک نفر در رشته ترتیل و یک دعاخوان تشکیل می‌شود.

رشته حفظ موضوعی این دوره نیز بر اساس طرح «زندگی با آیه‌ها» برگزار خواهد شد که جزئیات و شیوه اجرای آن در زمان مقرر از سوی ستاد برگزاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

بر اساس مقررات اعلام‌شده، تمامی تیم‌ها باید حداقل امتیاز ۷۰ را کسب کنند و معدل امتیازات تیم نیز نباید کمتر از ۷۰ باشد. تیم‌هایی که موفق به کسب امتیازی کمتر از ۷۰ شوند، در مراحل بعدی یک گروه سقوط خواهند کرد.

همچنین تفصیل مراحل مسابقات و تغییرات جدید در نحوه اجرای پنجمین دوره لیگ قرآنی ضحی، مهرماه از سوی ستاد برگزاری اعلام خواهد شد.

ثبت‌نام این دوره از مسابقات از هشتم شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند با تکمیل فرم اعلام‌شده، برای حضور در پنجمین دوره لیگ قرآنی ضحی ثبت‌نام کنند.

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