به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی در گفت‌وگویی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی و رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد:‎ یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن این است که فعالیت‌های خود را برای رضای خداوند انجام دهد و چنین رویکردی را می‌توان «کار جهادی» دانست.‎

وی افزود:‎ کار جهادی، کاری دلی، عاشقانه و همراه با اخلاص است و نباید آن را صرفاً یک فعالیت سازمانی یا دستوری تلقی کرد؛ چراکه اساس این نوع فعالیت بر عشق، ایمان، اخلاق و خدمت به مردم استوار است.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به سابقه فعالیت‌های رهبر شهید انقلاب، گفت:‎ ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۴۷، خدمت مخلصانه و جهادی به مردم را آغاز کردند و با تکیه بر ایمان و عشق به خدمت، در این مسیر گام برداشتند.‎

کار جهادی با احساس تکلیف معنا پیدا می‌کند

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه کار جهادی به معنای صرفاً زیاد کار کردن و یا اختصاص ساعت‌های طولانی به فعالیت نیست، تصریح کرد:‎ زمانی می‌توان یک فعالیت را جهادی دانست که انسان، مسئولیتی را که بر عهده گرفته، یک تکلیف الهی بداند و آن را با احساس مسئولیت انجام دهد.‎

وی ایمان، اخلاص، جدیت، ابتکار، خلاقیت، ایثار و فداکاری را از جمله ویژگی‌های کار جهادی برشمرد و گفت:‎ فرد جهادی کاری را که پذیرفته است با انگیزه الهی و احساس مسئولیت دنبال می‌کند و برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به آیه شریفه «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی» اظهار کرد:‎ بر اساس این آیه قرآن کریم، انسان جز حاصل تلاش و کوشش خود بهره‌ای نخواهد داشت و سرنوشت انسان با میزان سعی و مجاهدت او ارتباط مستقیم دارد.‎

وی افزود:‎ جامعه‌ای که اهل تلاش و کوشش باشد، مسیر پیشرفت را طی می‌کند؛ سازمانی که روحیه تلاش داشته باشد، موفق خواهد شد و خانواده‌ای که اهل کوشش باشد، زمینه رشد و تعالی خود را فراهم می‌کند.‎ انسان نیز با تلاش و مجاهدت می‌تواند به کمال برسد.‎

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه جهاد تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمی‌شود، گفت:‎ خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ کسانی که در راه خدا مجاهدت می‌کنند، از هدایت الهی برخوردار خواهند شد.‎

وی ادامه داد:‎ بر همین اساس، هر اقدامی که برای رضای خداوند، در مسیر خدمت به مردم و با هدف تحقق اهداف الهی انجام شود، می‌تواند از روحیه جهادی برخوردار باشد.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اگر هدف انسان تنها کسب درآمد نباشد و خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان را دنبال کند، فعالیت او رنگ الهی و جهادی می‌گیرد، اظهار کرد:‎ کار جهادی صرفاً به فعالیت‌های تبلیغی یا عرصه‌های خاص محدود نمی‌شود، بلکه هر اقدامی که برای مردم منفعت داشته باشد، به معیشت آنان کمک کند و گرهی از مشکلات جامعه بگشاید، می‌تواند مصداق کار جهادی باشد.‎

وی تصریح کرد:‎ معلمی که با اخلاص به تعلیم و تربیت می‌پردازد، کارمندی که با انگیزه خدمت وظیفه خود را انجام می‌دهد، کشاورزی که برای تأمین نیازهای جامعه تلاش می‌کند و پزشکی که با هدف خدمت‌رسانی فعالیت دارد، همگی می‌توانند در مسیر کار جهادی قرار داشته باشند.‎

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به تفاوت میان کار جهادی و کار پُرحجم، گفت:‎ تفاوت این دو در «برکت» است؛ اگر ایمان، اخلاص و خدمت به مردم هدف اصلی نباشد، حتی حجم بالای فعالیت و تلاش فراوان نیز ممکن است از اثر و برکت لازم برخوردار نباشد.‎

وی افزود:‎ تفاوت کار جهادی با کار صرفاً پُرحجم، همان تفاوت میان «کوثر» و «تکاثر» است؛ کار جهادی از جنس کوثر و برکت است و آثار آن فراتر از میزان ظاهری فعالیت باقی می‌ماند.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه سیره رهبر شهید انقلاب و علمای جهادی، الگویی عملی برای جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد:‎ آنچه این بزرگان در طول عمر شریف خود در عرصه خدمت و مجاهدت انجام دادند، نمونه‌ای از کار جهادی و خالصانه است که می‌تواند برای نسل‌های مختلف الگو باشد.‎

وی با اشاره به سالروز فعالیت‌های داوطلبانه رهبر شهید انقلاب در شهرستان فردوس، گفت:‎ امسال نخستین سالی است که این مناسبت را در فقدان رهبر شهید انقلاب گرامی می‌داریم و از این رو، بازخوانی سیره، خدمات و روحیه جهادی ایشان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.‎

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به نقش طلاب و روحانیون در ترویج فرهنگ جهادی، افزود:‎ طلاب و روحانیون از یک سو باید مفهوم کار جهادی را برای مردم تبیین و تشریح کنند و از سوی دیگر، خودشان در این عرصه پیش‌قدم باشند و با حضور عملی در فعالیت‌های جهادی، الگوی خدمت‌رسانی باشند.‎

وی تصریح کرد:‎ رسالت طلاب و روحانیون در این زمینه دو جنبه دارد؛ نخست تبیین و تشریح مفهوم کار جهادی برای مردم و دوم، عمل به این فرهنگ و حضور در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت تشویق نیروها و مجموعه‌ها به فعالیت جهادی، گفت:‎ مدیران نیز باید مجموعه‌های تحت مدیریت خود را به کار جهادی ترغیب کنند؛ چراکه جامعه‌ای مسیر پیشرفت و تعالی را طی می‌کند که امور آن با روحیه مجاهدانه، اخلاص، احساس تکلیف و انگیزه خدمت دنبال شود.‎

وی افزود:‎ جامعه جهادی جامعه‌ای است که در آن انسان تنها منفعت شخصی خود را در نظر نمی‌گیرد، بلکه از ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مردم و رفع نیازهای جامعه استفاده می‌کند و هدف خود را بر نفع‌رسانی به دیگران قرار می‌دهد.‎

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد:‎ در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است که بهترین مردم، سودمندترین آنان برای مردم هستند؛ بنابراین، رضایت خداوند متعال باید هدف اصلی فعالیت‌های انسان قرار گیرد.‎

وی با بیان اینکه کار جهادی گاهی در میدان نبرد و در قالب مقاومت و دفاع از کشور و ارزش‌ها نمود پیدا می‌کند، افزود:‎ رزمندگانی که با وجود سختی‌های فراوان، گرمای طاقت‌فرسا و شرایط دشوار در میدان جهاد حضور پیدا می‌کنند، نمونه‌ای از این مجاهدت هستند؛ اما جهاد تنها به میدان جنگ محدود نیست.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان ادامه داد:‎ افرادی که در پشت جبهه برای خدمت‌رسانی به مردم، تأمین آب و برق، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و حل مشکلات جامعه پیش‌قدم می‌شوند نیز در حال انجام فعالیت جهادی هستند.‎

وی در پایان گفت:‎ هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، اگر وظیفه خود را با ایمان، اخلاص، احساس تکلیف و با هدف خدمت به مردم انجام دهد، می‌تواند در مسیر کار جهادی قرار گیرد و سیره رهبر شهید انقلاب نیز نشان می‌دهد که خدمت خالصانه به مردم، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و گره‌گشایی از مشکلات جامعه، مسیری الهی برای پیشرفت و تعالی انسان و جامعه است.‎

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