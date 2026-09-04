به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام احسانالله محمدی در گفتوگویی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی و رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای انسان مؤمن این است که فعالیتهای خود را برای رضای خداوند انجام دهد و چنین رویکردی را میتوان «کار جهادی» دانست.
وی افزود: کار جهادی، کاری دلی، عاشقانه و همراه با اخلاص است و نباید آن را صرفاً یک فعالیت سازمانی یا دستوری تلقی کرد؛ چراکه اساس این نوع فعالیت بر عشق، ایمان، اخلاق و خدمت به مردم استوار است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به سابقه فعالیتهای رهبر شهید انقلاب، گفت: ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۴۷، خدمت مخلصانه و جهادی به مردم را آغاز کردند و با تکیه بر ایمان و عشق به خدمت، در این مسیر گام برداشتند.
کار جهادی با احساس تکلیف معنا پیدا میکند
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه کار جهادی به معنای صرفاً زیاد کار کردن و یا اختصاص ساعتهای طولانی به فعالیت نیست، تصریح کرد: زمانی میتوان یک فعالیت را جهادی دانست که انسان، مسئولیتی را که بر عهده گرفته، یک تکلیف الهی بداند و آن را با احساس مسئولیت انجام دهد.
وی ایمان، اخلاص، جدیت، ابتکار، خلاقیت، ایثار و فداکاری را از جمله ویژگیهای کار جهادی برشمرد و گفت: فرد جهادی کاری را که پذیرفته است با انگیزه الهی و احساس مسئولیت دنبال میکند و برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمیورزد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به آیه شریفه «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی» اظهار کرد: بر اساس این آیه قرآن کریم، انسان جز حاصل تلاش و کوشش خود بهرهای نخواهد داشت و سرنوشت انسان با میزان سعی و مجاهدت او ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: جامعهای که اهل تلاش و کوشش باشد، مسیر پیشرفت را طی میکند؛ سازمانی که روحیه تلاش داشته باشد، موفق خواهد شد و خانوادهای که اهل کوشش باشد، زمینه رشد و تعالی خود را فراهم میکند. انسان نیز با تلاش و مجاهدت میتواند به کمال برسد.
حجتالاسلام محمدی با تأکید بر اینکه جهاد تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمیشود، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ کسانی که در راه خدا مجاهدت میکنند، از هدایت الهی برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، هر اقدامی که برای رضای خداوند، در مسیر خدمت به مردم و با هدف تحقق اهداف الهی انجام شود، میتواند از روحیه جهادی برخوردار باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اگر هدف انسان تنها کسب درآمد نباشد و خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان را دنبال کند، فعالیت او رنگ الهی و جهادی میگیرد، اظهار کرد: کار جهادی صرفاً به فعالیتهای تبلیغی یا عرصههای خاص محدود نمیشود، بلکه هر اقدامی که برای مردم منفعت داشته باشد، به معیشت آنان کمک کند و گرهی از مشکلات جامعه بگشاید، میتواند مصداق کار جهادی باشد.
وی تصریح کرد: معلمی که با اخلاص به تعلیم و تربیت میپردازد، کارمندی که با انگیزه خدمت وظیفه خود را انجام میدهد، کشاورزی که برای تأمین نیازهای جامعه تلاش میکند و پزشکی که با هدف خدمترسانی فعالیت دارد، همگی میتوانند در مسیر کار جهادی قرار داشته باشند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به تفاوت میان کار جهادی و کار پُرحجم، گفت: تفاوت این دو در «برکت» است؛ اگر ایمان، اخلاص و خدمت به مردم هدف اصلی نباشد، حتی حجم بالای فعالیت و تلاش فراوان نیز ممکن است از اثر و برکت لازم برخوردار نباشد.
وی افزود: تفاوت کار جهادی با کار صرفاً پُرحجم، همان تفاوت میان «کوثر» و «تکاثر» است؛ کار جهادی از جنس کوثر و برکت است و آثار آن فراتر از میزان ظاهری فعالیت باقی میماند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه سیره رهبر شهید انقلاب و علمای جهادی، الگویی عملی برای جامعه به شمار میرود، اظهار کرد: آنچه این بزرگان در طول عمر شریف خود در عرصه خدمت و مجاهدت انجام دادند، نمونهای از کار جهادی و خالصانه است که میتواند برای نسلهای مختلف الگو باشد.
وی با اشاره به سالروز فعالیتهای داوطلبانه رهبر شهید انقلاب در شهرستان فردوس، گفت: امسال نخستین سالی است که این مناسبت را در فقدان رهبر شهید انقلاب گرامی میداریم و از این رو، بازخوانی سیره، خدمات و روحیه جهادی ایشان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به نقش طلاب و روحانیون در ترویج فرهنگ جهادی، افزود: طلاب و روحانیون از یک سو باید مفهوم کار جهادی را برای مردم تبیین و تشریح کنند و از سوی دیگر، خودشان در این عرصه پیشقدم باشند و با حضور عملی در فعالیتهای جهادی، الگوی خدمترسانی باشند.
وی تصریح کرد: رسالت طلاب و روحانیون در این زمینه دو جنبه دارد؛ نخست تبیین و تشریح مفهوم کار جهادی برای مردم و دوم، عمل به این فرهنگ و حضور در عرصههای مختلف خدمترسانی.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت تشویق نیروها و مجموعهها به فعالیت جهادی، گفت: مدیران نیز باید مجموعههای تحت مدیریت خود را به کار جهادی ترغیب کنند؛ چراکه جامعهای مسیر پیشرفت و تعالی را طی میکند که امور آن با روحیه مجاهدانه، اخلاص، احساس تکلیف و انگیزه خدمت دنبال شود.
وی افزود: جامعه جهادی جامعهای است که در آن انسان تنها منفعت شخصی خود را در نظر نمیگیرد، بلکه از ظرفیتهای موجود برای خدمت به مردم و رفع نیازهای جامعه استفاده میکند و هدف خود را بر نفعرسانی به دیگران قرار میدهد.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است که بهترین مردم، سودمندترین آنان برای مردم هستند؛ بنابراین، رضایت خداوند متعال باید هدف اصلی فعالیتهای انسان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کار جهادی گاهی در میدان نبرد و در قالب مقاومت و دفاع از کشور و ارزشها نمود پیدا میکند، افزود: رزمندگانی که با وجود سختیهای فراوان، گرمای طاقتفرسا و شرایط دشوار در میدان جهاد حضور پیدا میکنند، نمونهای از این مجاهدت هستند؛ اما جهاد تنها به میدان جنگ محدود نیست.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان ادامه داد: افرادی که در پشت جبهه برای خدمترسانی به مردم، تأمین آب و برق، ایجاد و توسعه زیرساختها و حل مشکلات جامعه پیشقدم میشوند نیز در حال انجام فعالیت جهادی هستند.
وی در پایان گفت: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، اگر وظیفه خود را با ایمان، اخلاص، احساس تکلیف و با هدف خدمت به مردم انجام دهد، میتواند در مسیر کار جهادی قرار گیرد و سیره رهبر شهید انقلاب نیز نشان میدهد که خدمت خالصانه به مردم، بهرهگیری از ظرفیتها و گرهگشایی از مشکلات جامعه، مسیری الهی برای پیشرفت و تعالی انسان و جامعه است.
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