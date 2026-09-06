به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید محمدهادی صفوی در گفت‌وگویی با اشاره به روند برگزاری اردوهای تشکیلاتی «طلایه‌داران لشکر انصارالمهدی(عج)» اظهار کرد: امسال بیش از ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان که مراحل شناسایی و عضویابی آنان تکمیل شده بود، در این اردوها حضور پیدا کردند.

وی هدف اصلی از برگزاری این اردوها را فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با فضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی، هویت تشکیلاتی و ظرفیت‌های تربیتی این مجموعه عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان عضو انجمن اسلامی مدارس در کنار فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، با مفاهیمی همچون مسئولیت‌پذیری، کار جمعی و نقش خود در یک مجموعه تربیتی و مدرسه آشنا می‌شوند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت حضور دانش‌آموزان در انجمن‌های اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت فعالیت دانش‌آموزان در این تشکل تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند: «قدر عضویت در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را بدانید.»

صفوی با اشاره به جایگاه انجمن اسلامی مدارس در منظومه تربیتی کشور نیز بیان کرد: امام خمینی(ره) درباره اهمیت انجمن‌های اسلامی مدارس فرموده‌اند: «هر مجموعه انجمن اسلامی در هر کجای این کشور، یک سنگر است. دانش‌آموز دبیرستان باید بتواند در این سنگر قرار گیرد و حمله دشمن را خنثی کند.»

وی این نگاه را بیانگر جایگاه مهم انجمن‌های اسلامی در تربیت نسل نوجوان و جوان دانست و تصریح کرد: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان یک تشکل امین است که دانش‌آموزان و خانواده‌ها به آن اعتماد دارند و با محوریت خود دانش‌آموزان برای رشد فکری، اخلاقی، اجتماعی و تشکیلاتی آنان فعالیت می‌کند.

«طلایه‌داران»؛ تجربه‌ای برای حضور مؤثر در فعالیت‌های تشکیلاتی

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گیلان ادامه داد: اردوهای «طلایه‌داران» نیز با همین رویکرد طراحی شده است تا دانش‌آموزان در کنار دریافت آموزش‌های لازم، حضور مؤثر در یک مجموعه منسجم و تربیتی را تجربه کنند.

صفوی با قدردانی از دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این اردوها اظهار کرد: از مجموعه اداره‌کل آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی و جمعیت هلال احمر استان گیلان که در برگزاری اردوهای «طلایه‌داران» در سطح استان، مناطق و شهرستان‌های مختلف در کنار اتحادیه بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: همراهی و همکاری این مجموعه‌ها موجب شد برنامه‌های آموزشی اردوها با کیفیت و انسجام بیشتری برگزار شود و دانش‌آموزان نیز از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی دستگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند.

مهارت‌آموزی در کنار آموزش‌های تربیتی و تشکیلاتی

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان با اشاره به ویژگی‌های اردوهای امسال گفت:‎ یکی از ویژگی‌های مهم اردوهای «طلایه‌داران» در سال جاری، با توجه به شرایط کشور و جنگ ترکیبی دشمن، اضافه شدن آموزش‌های امداد و نجات، کمک‌های اولیه و آموزش‌های مقدماتی نظامی به برنامه اردوها بود.‎

صفوی افزود:‎ دانش‌آموزان علاوه بر چهار روز آموزش‌های تئوری و محتوایی، در روز پایانی در یک بخش عملی و در فضای طبیعی و محیط باز حضور یافتند و آموزش‌های مربوط به امداد و نجات، کمک‌های اولیه و مقدمات آموزش‌های نظامی را با همراهی مربیان مجرب به‌صورت عملی تجربه کردند.‎

وی تصریح کرد:‎ با توجه به دستور نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، تلاش ما این است که اردوهای اتحادیه صرفاً به آموزش‌های نظری محدود نشود و دانش‌آموزان در کنار مباحث تربیتی و تشکیلاتی، مهارت‌هایی همچون امداد و نجات و آموزش‌های مقدماتی نظامی را نیز فرا بگیرند؛ مهارت‌هایی که می‌تواند در زندگی اجتماعی و مسئولیت‌های آینده آنان کاربرد داشته باشد.‎

تربیت دانش‌آموزانی توانمند و مسئولیت‌پذیر دنبال می‌شود

صفوی در پایان گفت:‎ اردوهای «طلایه‌داران» فرصتی برای دانش‌آموزان عضو اتحادیه است تا ضمن آشنایی عمیق‌تر با فضای این تشکل امین، روحیه کار جمعی، مسئولیت‌پذیری، خدمت‌رسانی و فعالیت تشکیلاتی را تجربه کنند.‎

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامه‌ها و همکاری مجموعه‌های مختلف، زمینه رشد و تربیت نسلی مؤمن، بصیر، مسئولیت‌پذیر، توانمند و اثرگذار در مدارس استان گیلان بیش از پیش فراهم شود.‎

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