به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالقادر مرتضی» رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن از آزادی تمامی اسرای این کشور از زندان‌های ساحل غربی یمن تحت کنترل عربستان خبر داد. همزمان، شورای عالی سیاسی یمن نیز از توقف درگیری‌ها در این منطقه خبر داد.

آزادی تمامی اسرای یمن

مرتضی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: قهرمانان نیروهای مسلح موفق شدند تمامی اسرای ما را که در زندان‌های طارق عفاش در ساحل غربی نگهداری می‌شدند، آزاد کنند.

توقف درگیری‌ها در ساحل غربی یمن

در همین حال، شورای عالی سیاسی یمن از توقف درگیری‌ها در شهرستان‌های ساحل غربی این کشور پس از اخراج تجمعات نیروهای وابسته به عربستان سعودی خبر داد.

این شورا در بیانیه‌ای بار دیگر بر پایبندی به تمامی تعهدات بین‌المللی در قبال کشتیرانی در دریای سرخ تأکید کرد و از تمامی کسانی که نگران امنیت کشتیرانی دریایی هستند خواست بر عربستان سعودی فشار وارد کنند تا نظامی‌سازی نیروهای وابسته به خود در این مناطق را متوقف کند.

المشاط: تهدیدی برای امنیت کشتیرانی وجود ندارد

«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور، منضبط هستند و هیچ منبع خطری برای امنیت کشتیرانی جز اقدامات نسنجیده عربستان سعودی وجود ندارد.

او از همه طرف‌ها خواست بر عربستان سعودی فشار وارد کنند تا از اقدامات خود دست بردارد، محاصره را پایان دهد و تجاوزات را متوقف کند.

المشاط در بیانیه‌ای گفت: در زمینه امنیت کشتیرانی، اتفاقی که رخ داده موضوع جدیدی نیست. نیروهای مسلح یمن سال‌هاست بر دریای سرخ اشراف آتش دارند.

تسلط نیروهای یمنی بر شهر بندری المخاء

نیروهای مسلح یمن امروز کنترل شهر بندری المخاء را که در ساحل شرقی دریای سرخ قرار دارد، به دست گرفتند. این شهر حدود ۷۰ کیلومتر در شمال تنگه باب‌المندب واقع شده است و همین موقعیت، آن را به بخشی از منظومه کنترل یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان تبدیل می‌کند.

موقعیت راهبردی المخاء در مسیر کشتیرانی

موقعیت جغرافیایی شهر ساحلی المخاء به نیروهای مستقر در این منطقه امکان می‌دهد بخش مهمی از خطوط کشتیرانی بین‌المللی را که از خلیج عدن و اقیانوس هند به سمت دریای سرخ و کانال سوئز عبور می‌کنند، رصد و تأمین امنیت کنند.

این موقعیت راهبردی، کنترل بندر المخاء را به عاملی مهم در معادلات امنیتی و دریایی منطقه و تحولات مرتبط با تنگه باب‌المندب تبدیل کرده است.

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