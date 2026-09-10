به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مهدی اصلانی شامگاه پنجشنبه، 19 شهریور 1405 در مراسم یادواره شهدای کومله با اشاره به جایگاه شهدا اظهار کرد:‎ کامیاب‌ترین انسان‌ها شهدا هستند؛ چراکه وقتی به شهادت می‌رسند، رجعت می‌کنند و در زمان حیات امام زمان(عج) و دوران حکومت ایشان زندگی خواهند کرد.‎

وی با اشاره به تعبیر آیت‌الله بهجت(ره) درباره تفاوت «زنده‌مانی» و «زندگانی» تأکید کرد:‎ ما زنده‌مانی داریم، اما معلوم نیست زندگانی داشته باشیم؛ بسیاری از انسان‌ها فقط دست و پا می‌زنند، نفس می‌کشند، چیزی می‌خورند و زندگی را می‌گذرانند.‎

حجت‌الاسلام اصلانی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین(ع) درباره حیات دنیا محور برخی انسان‌ها بیان کرد:‎ بعضی افراد زندگی‌شان در یک دور باطل خلاصه می‌شود، اما شهدا اهل زندگانی هستند.‎

شهادت؛ معامله‌ای الهی میان شهید و پروردگار

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه خداوند برای شهید سنگ تمام می‌گذارد، تصریح کرد:‎ شهید هرچه داشته داده است و خداوند نیز تمام داشته‌های خود را به او می‌دهد؛ این یک تجارت است و شهادت، مرگ تاجران است.‎

وی ادامه داد:‎ شهید در مقام اخروی خود حتی التماس می‌کند که اجازه دهند دیگران را شفاعت کند؛ می‌گوید بگذارید برادرم، بچه محل و همشهری‌ام را شفاعت کنم.‎

شهادت؛ موهبتی برای ماندگاری و پیروزی ملت‌ها

حجت‌الاسلام اصلانی با تأکید بر اینکه شهادت تنها یک مقام فردی نیست، گفت:‎ اساساً شهادت یک موهبت الهی است.‎ خداوند به هر ملتی شهادت نمی‌دهد؛ وقتی از میان یک محله، شهر یا ملت، شهیدی را انتخاب می‌کند، این ملت از موهبت شهادت برخوردار شده است.‎

وی افزود:‎ شهادت بزرگ‌ترین شانسی است که خدای متعال برای بقا به یک ملت هدیه می‌کند.‎ وقتی خداوند بخواهد ملتی را پیروز کند، مقدمات این پیروزی را با شهادت ایجاد می‌کند.‎

شهدا؛ حافظان مسیر و انگیزه ملت‌ها در مسیر مبارزه

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به نقش شهدا در مسیر حرکت ملت ایران بیان کرد:‎ وقتی خداوند به یک ملت شهادت می‌دهد، شهید عنایت می‌کند و محبت شهدا را در دل مردم می‌گذارد، دو آسیب بزرگ را از آن ملت می‌گیرد؛ یکی اینکه راه را گم نکنند و دیگری اینکه در مسیر حرکت کم نیاورند و خسته نشوند.‎

حجت‌الاسلام اصلانی با اشاره به سابقه مبارزات ملت ایران اظهار کرد:‎ ملت ایران سال‌هاست یک مسیر را انتخاب کرده است؛ اگر بخواهیم از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شروع کنیم و حتی عقب‌تر برویم، مردم ایران در مقاطع مختلف قیام کرده‌اند، زمین خورده‌اند و دوباره بلند شده‌اند تا به مقطع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ رسیده‌اند.‎

وی افزود:‎ ملتی که این مسیر را انتخاب کرده، در ادامه باید مراقب دو چیز باشد؛ مسیر را گم نکند و خستگی به سراغش نیاید.‎

جنگ اراده‌ها؛ مرحله تازه رویارویی ملت ایران با دشمن

حجت‌الاسلام اصلانی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت:‎ ما از لایه‌های مختلف جنگ عبور کرده‌ایم و به مرحله آخر، یعنی جنگ اراده‌ها رسیده‌ایم.‎

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب جنگ اراده‌ها را به زیبایی تعریف کرده‌اند، افزود:‎ در جنگ اراده‌ها، هر کس زودتر خسته شود شکست خورده است.‎ آمریکایی‌ها فشار می‌آورند تا ملت ایران خسته شود، اما نشانه این است که خستگی آمریکایی‌ها بیشتر شده و ملت ایران محکم ایستاده و حرکت می‌کند.‎

تاب‌آوری ملی در گرو حفظ شش سرمایه راهبردی است

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد:‎ امروز مسئله فقط موضوع هسته‌ای نیست؛ قصه، قصه جنگ تاب‌آوری است.‎

حجت‌الاسلام اصلانی خاطرنشان کرد:‎ اگر ملت ایران بتواند شش مؤلفه را حفظ کند، پیروز است و اگر دشمن بتواند این شش مؤلفه را از ملت ایران بگیرد، ملت ایران شکست خواهد خورد.‎

وی این شش مؤلفه را «ایمان، امید، آگاهی، اعتماد، اراده و اتحاد» عنوان کرد و افزود:‎ تمام قدرت ملت ایران در همین شش مؤلفه است و اگر ملت ایران تاکنون پیروز شده، به این دلیل است که توانسته این شش مؤلفه را حفظ کند و اگر دشمن تاکنون شکست خورده، نتوانسته این شش مؤلفه را از ملت ایران بگیرد.‎

یاد شهدا؛ عاملی برای حفظ سرمایه‌های معنوی ملت

حجت‌الاسلام اصلانی با تأکید بر اهمیت یاد شهدا اذعان کرد:‎ نفس شهدا و یاد شهدا به‌شدت برای ما مفید است.‎ باید این شش مؤلفه را حفظ کنیم و ان‌شاءالله این انقلاب و این امانت با دعای شهدا به امام زمان(عج) برسد.‎

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برای شهدا طلب رحمت و رضوان الهی کرد و با عرض سلام به حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، از حاضران خواست در شب جمعه یاد شهدا را گرامی بدارند.‎

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