به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی شامگاه پنجشنبه، 19 شهریور 1405 در صد و نود و سومین تجمع مردم لنگرود، با اشاره به تداوم حضور مردم در این اجتماعات اظهار کرد: این حرکت عظیم مردمی طی بیش از شش ماه به صورت مستمر ادامه داشته و مردم لنگرود با حضور ثابت و پایدار خود، یک بعثت مردمی را رقم زدهاند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام خمینی(ره) تصریح کرد: یکی از پیشبینیهای امام خامنهای، حضور انقلابی و قیام مردم در حوادث بزرگ بود؛ ایشان پیش از این فرموده بودند اگر حادثهای در کشور رخ دهد، خداوند مردم را به میدان میآورد و مردم کار را به دست گرفته و آن را به پایان میرسانند.
مقاومت ملت ایران هیمنه آمریکا را درهم شکست
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه امروز همه دنیا به شکست آمریکا در این جنگ اذعان دارند، گفت: هیمنه آمریکا به دست ملت ایران و فرزندان این ملت و همچنین رزمندگان قهرمان سپاه و ارتش درهم کوبیده شده است.
حجتالاسلام میرتاجالدینی با اشاره به تحولات اخیر منطقه اذعان کرد: این تحولات جایگاه ملت ایران و قدرت جبهه مقاومت را در منطقه و جهان بیش از پیش آشکار کرده است.
وی افزود: آنچه امروز در منطقه در حال وقوع است، نشان میدهد معادلات گذشته با تغییرات جدی مواجه شده و قدرت ملت ایران و جریان مقاومت بیش از گذشته در معادلات منطقهای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
جهان در آستانه تحولات گسترده و شکلگیری نظم جدید قرار دارد
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تحولات جهانی بیان کرد: رهبر انقلاب بارها از قرار گرفتن جهان در یک پیچ تاریخی، تغییر هندسه سیاسی جهان و قرار گرفتن دنیا در آستانه تحولات گسترده سخن گفتهاند.
وی ادامه داد: ملتها و دولتها باید این تحولات را بهدرستی بشناسند؛ چراکه غفلت از تغییرات بزرگ جهانی میتواند خسارتهای سنگینی به دنبال داشته باشد.
حجتالاسلام میرتاجالدینی با اشاره به افول قدرت آمریکا و تغییر جایگاه اروپا در معادلات جهانی افزود: در نظم جدید جهانی، آسیا جایگاه مهمتری پیدا خواهد کرد و ملت ایران باید جایگاه خود را در این نظم جدید بهدرستی تعریف کند.
وی خاطرنشان کرد: شناخت شرایط جدید جهانی و توجه به تغییرات در هندسه قدرت، برای تعیین جایگاه آینده کشور اهمیت اساسی دارد و ملت ایران باید با شناخت دقیق این تحولات، ظرفیتهای خود را برای نقشآفرینی در نظم جدید به کار گیرد.
نیروی انسانی؛ یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی ایران
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از عوامل مهم در جایگاه آینده ایران را نیروی انسانی دانست و تأکید کرد: سرداران و فرماندهان شهید و رزمندگان ایران اسلامی نمونههایی از ظرفیت انسانی ممتاز این ملت هستند و جوانان ایرانی نیز در عرصه علم و دانش بارها توانمندی خود را در برابر قدرتهای جهانی نشان دادهاند.
حجتالاسلام میرتاجالدینی با اشاره به استعداد جوانان ایرانی بیان کرد: بخش مهمی از دستاوردهای امروز کشور محصول تلاش جوانان دهههای ۶۰ و ۷۰ است و برکات و دستاوردهای جوانان دهههای ۸۰ و ۹۰ نیز در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.
وی منابع طبیعی گسترده، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و منطق فکری جمهوری اسلامی را از دیگر ظرفیتهای مهم ایران برشمرد و افزود: مجموعه این ظرفیتها میتواند جایگاه ایران را در تحولات آینده جهان تقویت کند و زمینه نقشآفرینی مؤثرتر کشور را در نظم جدید جهانی فراهم آورد.
هرمز و بابالمندب؛ دو آبراه اثرگذار در معادلات منطقهای و جهانی
حجتالاسلام میرتاجالدینی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و بابالمندب گفت: تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراههای جهان است و بخش قابل توجهی از انرژی جهان از این مسیر عبور میکند.
وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در تحولات منطقه خاطرنشان کرد: تحولات بابالمندب و نقش نیروهای مقاومت یمن نیز نشاندهنده تغییر معادلات منطقه و افزایش قدرت جریان مقاومت است.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: اهمیت این آبراههای راهبردی و تحولات پیرامون آنها نشان میدهد که قدرت و تأثیرگذاری جریان مقاومت تنها محدود به یک منطقه یا یک جغرافیا نیست و تحولات منطقهای میتواند بر معادلات گستردهتر جهانی نیز اثرگذار باشد.
استقامت و وحدت، زمینهساز پیروزی نهایی ملت ایران است
وی با تأکید بر ضرورت استمرار ایستادگی ملت ایران بیان کرد: اگر ملت ایران با استقامت، پایداری، وحدت و انسجام در مسیر خود حرکت کند، پیروزی نهایی در انتظار این ملت خواهد بود.
حجتالاسلام میرتاجالدینی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی گفت: پیوند عمیق میان امت و رهبری، عامل شتاب گرفتن این حرکت است و ملت ایران با حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، مسیر عزت و پیروزی را ادامه خواهد داد.
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