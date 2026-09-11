روحانی شیعه بحرینی به یک سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه‌های وابسته به رژیم آل‌خلیفه «شیخ عبدالنبی نشابه»، روحانی بحرینی را به یک سال حبس محکوم کردند.

رئیس دادستانی جرایم الکترونیکی اعلام کرد دادگاه کیفری بدوی، یک متهم را به اتهام انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی که به ادعای دادستانی، حاوی اهانت علنی به نمادهای اسلامی بوده و می‌توانسته موجب ایجاد فتنه و آسیب به بافت و صلح اجتماعی شود، مجرم شناخته و او را به یک سال حبس اجرایی و ضبط تلفن همراه محکوم کرده است.

در همین حال، نیروهای وابسته به نظام آل‌خلیفه روز چهارشنبه با یورش به منزل شیخ عبدالنبی نشابه در شهر الزهراء، وی را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پس از ورود به منزل، شیخ عبدالنبی نشابه را به مکانی نامعلوم منتقل کردند؛ این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام دلیل آن انجام شده است.

منابع محلی نیز احتمال داده‌اند که علت بازداشت این روحانی، تحریک طایفه‌ای از سوی برخی افراد تابعیت‌گرفته در بحرین علیه وی بوده باشد.

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