به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اعتراف مقام آمریکایی در پیامی نوشت: مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

صراحت «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست می‌گوید، نیروهای مسلح قدرتمند ما واقعا «ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ همان کاری که با دیگر پایگاه‌های پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند. مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.

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