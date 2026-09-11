افشای رسوایی نظامی فرمانده سعودی در یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی النسی» در شبکه ایکس با اشاره به فرار عناصر وابسته به عربستان از مقابل نیروهای مسلح یمن نوشت که «طارق صالح» فرمانده نیروهای وابسته به عربستان سعودی مجروحان خود را از جبهه‌های ساحلی و همچنین جزایر «حنیش» و «جبل زقر» خارج نکرده و آنها را به حال خود رها کرد.

وی افزود: از دست دادن زمین و سلاح قابل درک است، اما مساله دردناک این است که وقتی نیروهای طارق صالح عقب‌نشینی کردند، مجروحان را از «حیس»، «الخوخه» و «المخا» تخلیه نکرده و آنها را به حال خود رها کردند.

النسی ادامه داد: حتی برای نیروهای مستقر در جزایر «حنیش» و «جبل زقر» قایق‌هایی فرستاده نشد و دو گردان به اسارت نیروهای صنعا درآمدند.

نیروهای «طارق صالح» فرمانده نیروهای وابسته به عربستان سعودی در ساحل غربی یمن روز پنجشنبه پس از حملات و پیشروی‌های نیروهای مسلح یمن، از شهر المخا و تمام مناطق ساحل غربی به سمت استان لحج فرار کردند.

خبرنگار المیادین در یمن روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح یمن موفق شدند کنترل مناطق مهم و پایگاه‌های نظامی را در منطقه ساحلی المخا در غرب استان تعز، به دست بگیرند.

وی تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن، کنترل اردوگاه خالد، اردوگاه جبل النار و مقر نیروهای نظامی در ساحل غربی را به دست گرفته‌اند.

نیروهای مسلح یمن همچنین کنترل الخوخه و حیس در بخش جنوبی استان ساحلی الحدیده در دریای سرخ و الوازعیه در تعز را به دست گرفتند.

بر اساس گزارش المیادین، مساحت کل الخوخه و حیس بیش از ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است.

در همین حال، عربستان سعودی برای پشتیبانی و تقویت نیروهای نظامی خود، حملات هوایی را علیه تعدادی از استان‌ها از جمله مارب، الجوف، تعز و الحدیده انجام داده است.

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