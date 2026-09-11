ثبات عراق به حصر سلاح در دست دولت نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ قیس الخزعلی در گفت‌وگو با شبکه العراقیة گفت: جنگ منطقه ابعاد اعتقادی و راهبردی دارد و با هدف بازترسیم منطقه صورت می‌گیرد.

الخزعلی اظهار کرد: موضع عراق در قبال ایران در مواضع مرجعیت، دولت و مردم این کشور بازتاب یافته است.

وی همچنین گفت برخی کشورها پروژه پایان دادن به حاکمیت شیعی در عراق را دنبال کرده‌اند.

دبیرکل عصائب اهل‌الحق درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد: حصر سلاح در دست دولت، آرمانی مشروع و صحیح برای ثبات نهادهای آن است و ثبات نهادهای دولت مستلزم آن است که سلاح در اختیار نهادهای امنیتی باشد.

وی گفت: رهبران سیاسی شیعه بیش از دیگران مسئول حصر سلاح در دست دولت هستند و نیروهای چارچوب هماهنگی به‌طور اجماعی به ضرورت پیشبرد طرح حصر سلاح در دست دولت متقاعد هستند.

الخزعلی ادامه داد: در موضع ما درباره حصر و تحویل سلاح هیچ تناقضی وجود ندارد. اکنون زمان آن رسیده است که یک گام به جلو برداریم و بخشی از حوزه اختیار خود را به دولت واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: حصر سلاح به این معناست که سلاح و نیروهای مسلح، بخشی از ساختار دولت باشند. هنگامی که نیروهای مسلح به ساختار دولت می‌پیوندند، ارتباط سیاسی و حزبی خود را با آنها قطع می‌کنیم.

الخزعلی تأکید کرد: حصر سلاح در دست دولت، منفعتی عمومی است که برای همه دستاوردهایی به همراه دارد. وی در عین حال گفت وجود سلاح خارج از نهادهای دولتی، دلایل عینی و شرایطی مرتبط با اشغال و داعش داشته است.

دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق عراق تأکید کرد که ۳۰ سپتامبر، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تعیین سرنوشت ثبات عراق خواهد بود.

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