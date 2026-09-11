بحرین: موج اعتراضات مردمی علیه طرح «مجوز وعظ و ارشاد»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «مرآة البحرین» در گزارشی اعلام کرد که تصمیمات موسوم به «مجوز وعظ و ارشاد» که چند روز پیش از سوی وزارت دادگستری بحرین صادر شد، به‌سادگی از کنار شیعیان این کشور نگذشت و موجی از محکومیت مردمی را برانگیخت.

بر اساس این گزارش، در پی صدور این تصمیمات، بیش از ۱۵ بیانیه از مناطق مختلف بحرین صادر شد و تظاهرات و تجمعات مردمی نیز در اعتراض به دخالت مستقیم حکومت در امور دینی و تلاش برای قرار دادن شعائر حسینی زیر نظارت برگزار گردید.

بیانیه‌های صادرشده بر این نکته تأکید کردند که حسینیه‌ها و مجالس عزاداری، نهادهایی نیستند که با دستور و بخشنامه اداره شوند و منبر حسینی نیز یک شغل اداری نیست که نیازمند مجوز باشد، بلکه رسالتی دینی و آیینی ریشه‌دار در هویت و ویژگی مذهبی جامعه است.

شهروندان بحرینی همچنین مخالفت خود را با قرار دادن علما، خطبا و مداحان زیر شرایط و رویه‌های سخت‌گیرانه اعلام کردند و این تصمیمات را تعرض به استقلال نهادهای دینی و محدودکننده آزادی عمل به مذهب دانستند. بیانیه‌ها همچنین خواستار بی‌اعتنایی به رویه‌های جدید و تحریم کسانی شدند که به آن پاسخ مثبت دهند.

در کنار صدور بیانیه‌ها، تظاهرات و تجمعات مردمی در مناطق مختلف از جمله الدراز، ستره، السنابس و کرانه برگزار شد و شهروندان در آنها مخالفت خود را با این تصمیمات اعلام کرده و از حکومت خواستند تا دخالت خود در امور دینی شیعیان را متوقف کند.

این اعتراضات مردمی پس از سلسله اقدامات دولتی صورت می‌گیرد که فعالیت دینی و اجتماعی و تأمین مالی آن را هدف قرار داده است. از آغاز جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، فشارهای حکومت بحرین علیه شهروندان شیعه افزایش یافته و به اوج خود رسیده است؛ از جمله بازداشت علمای برجسته شیعه و برگزاری دادگاه‌های مخفیانه برای آنان، در کنار بازداشت خطبا، مداحان و فعالان.

تصمیمات جدید به عنوان ادامه مسیری دیده می‌شود که در منطقه به طور خاص علیه شیعیان در جریان است؛ مسیری که در تشدید نظامی در ایران و لبنان، و محاصره مالی و سیاسی در عراق و کشورهای خلیج فارس نمایان شده است.

................

پایان پیام/