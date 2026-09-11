سیاستمدار کُرد: ادعای خروج نیروهای آمریکایی از اربیل دروغ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار هافال، سیاستمدار مستقل کرد، امروز (جمعه) ادعاهای مربوط به خروج نیروهای آمریکایی را دروغ رسانه‌ای خواند و گفت که این ادعاها با اهداف آشکار در داخل و خارج تبلیغ می‌شود.

هافال در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اظهار داشت: «اطلاعات فاش شده از داخل پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در استان اربیل در شمال عراق نشان می‌دهد که تفنگداران دریایی آمریکایی از مواضع خود در اربیل خارج نشده‌اند و آنچه دولت ترامپ درباره وجود طرحی برای خروج نیروهای آمریکایی در پایان ماه جاری تبلیغ می‌کند، بی‌اساس است و در حقیقت یک اقدام تاکتیکی برای جابه‌جایی نیروها با عنوان‌های جدید محسوب می‌شود.»

وی افزود: «اظهارات فرماندهان آمریکایی مستقر در پایگاه اربیل نشان می‌دهد که هیچ طرح یا نیتی برای خروج نیروها وجود ندارد و آنچه درباره کاهش نیروها مطرح شده، تنها جابه‌جایی نیروهاست.»

وی تأکید کرد که نیروهای تازه‌نفس در روزهای آینده به اربیل خواهند رسید.

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