بازداشت ۹ خلبان سابق ارتش سوریه در لاذقیه به اتهام جنایت جنگی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که نیروهای امنیت داخلی لاذقیه پس از عملیات شناسایی و پیگیری، ۹ خلبان پیشین جنگنده و بالگرد را که به اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم سوریه در چند استان متهم هستند، بازداشت کردند.

عبدالعزیز الاحمد، فرمانده امنیت داخلی استان لاذقیه، اعلام کرد که بازداشت‌شدگان عبارتند از: سرتیپ ستاد منهال انور صالح، سرتیپ سامی ابراهیم محمود، سرتیپ غیاث علی الرحیه، سرهنگ عیسی عزالدین خضور، سرهنگ مروان صلاح نافش، سرهنگ بشار سمیر ونوس، سرگرد آیهم حمزه علیا، سروان آیهم احمد داود و سروان عمار عیسی جنیدی.

الاحمد اشاره کرد که بر اساس تحقیقات و اطلاعات موجود، این افراد متهم‌اند که با سوءاستفاده از جایگاه نظامی و تخصص خود در نیروی هوایی جنگنده و بالگرد، در ارتکاب جنایت و نقض حقوق مردم سوریه در چند استان مشارکت داشته‌اند.

تاکنون گزارش مستقلی درباره جزئیات پرونده، دسترسی متهمان به وکیل یا زمان آغاز رسیدگی قضایی منتشر نشده است. اتهام‌ها از سوی نهادی زیر نظر حکومت جدید مطرح شده و هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده است. این نهادها خود نیز از سوی برخی سازمان‌های حقوق بشری به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند پرسش‌هایی درباره بی‌طرفی روند بازداشت ایجاد کند.

مقامات سوریه مسئولان حکومت پیشین را که به نقض حقوق بشر متهم هستند، پیگیری می‌کنند و برای این منظور نهادی برای عدالت انتقالی تشکیل داده‌اند تا حقیقت درباره نقض‌های حکومت برکنارشده روشن شود. روز دوشنبه نیز مقامات سوریه از بازداشت یک افسر ارشد پیشین خبر دادند که تحت تحریم اروپا بود و در کشتار معترضان در سال ۲۰۱۱ و کشتار شهر حماة در سال ۱۹۸۲ نقش داشت.

برخی نهادهای حقوق بشری درباره روند عدالت انتقالی در سوریه هشدار داده‌اند که ممکن است به ابزاری برای تصفیه سیاسی یا تسویه حساب‌های گروهی تبدیل شود. لاذقیه از مناطق با اکثریت علوی است و بسیاری از وفاداران حکومت پیشین در آن زندگی می‌کنند. بازداشت‌های گسترده در این منطقه می‌تواند تنش اجتماعی و نارضایتی ایجاد کند.

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