به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای انصارالله یمن در جریان یک عملیات ۱۸ ساعته، آخرین مناطق ساحلی تحت کنترل نیروهای دولتی در ساحل دریای سرخ را تصرف کردند و کنترل کامل این نوار ساحلی را به دست گرفتند .

در این عملیات، نیروهای انصارالله پس از خروج نیروهای دولتی از شهر بندری «المخا»، با مقاومت محدودی به سمت جنوب پیشروی کردند و مناطق «ذباب» و سپس «مُراد»، آخرین شهرهای ساحلی تحت کنترل دولت، را به تصرف خود درآوردند . بر اساس گزارش‌های میدانی، مجموع مناطق تصرف‌شده در این عملیات به حدود ۴۵۰۰ کیلومتر مربع رسیده است .

نیروهای دریایی انصارالله در ادامه پیشروی خود در آب‌های ساحلی، جزیره «میون» (پریم) در تنگه راهبردی باب‌المندب را نیز به کنترل خود درآوردند و وارد جزیره «زُقر» شدند که درگیری‌ها در آن همچنان ادامه دارد .

یک مقام محلی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که انصارالله کنترل کامل منطقه باب‌المندب و جزیره میون را به دست گرفته است .

میون؛ جزیره‌ای به قدمت تاریخ در گلوگاه ژئوپلیتیکی

جزیره میون در تنگه باب‌المندب قرار دارد؛ گلوگاهی که شاخ آفریقا را تنها حدود ۱۹ کیلومتر از شبه‌جزیره عربستان جدا می‌کند . این جزیره در گذشته یکی از ایستگاه‌های سوخت‌رسانی کشتی‌های بریتانیا در مسیر هند بود .

عرض تنگه باب‌المندب حدود ۲۰ تا ۲۹ کیلومتر است و تحلیلگران نظامی تأکید کرده‌اند که انصارالله با کنترل این تنگه، حتی بدون نیاز به موشک یا پهپاد، می‌تواند تنها با توپخانه آن را کنترل کند . این در حالی است که عرض تنگه هرمز حدود ۵۰ کیلومتر است.

باب‌المندب؛ جایگزین حیاتی هرمز در سایه جنگ

تنگه باب‌المندب که می‌توان آن را «دوقلوی کوچک‌تر تنگه هرمز» دانست، پس از اختلال در تردد کشتی‌ها از هرمز، به یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی تبدیل شده است . حدود ۱۰ درصد از تجارت دریایی جهانی از این تنگه عبور می‌کند .

محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله، تأکید کرد که عملیات نیروهای این جنبش در مناطق ساحلی «محدود و در چارچوب دفاعی» است و فوراً پس از توقف تجاوز و رفع محاصره یمن متوقف خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که یمن هیچ ادعایی نسبت به کشورهای همسایه ندارد و ملاحة و تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب امن است .

در مقابل، رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، تأکید کرد که دولت و نیروهای مسلح یمن تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد نظام ایران به هدف خود برای کنترل تنگه باب‌المندب دست یابد .

محمد المصری، استاد مطالعات رسانه‌ای در مؤسسه دوحه، به الجزیره گفت که انصارالله «نیرویی جنگی است که احتمالاً پیشرفته‌تر از نیرویی است که حدود یک دهه پیش عربستان با آن می‌جنگید».

وی افزود: «آنها نه تنها جنگجویان بسیار خوبی روی زمین دارند، بلکه در طول سال‌های گذشته سلاح‌هایی از ایران به دست آورده‌اند. آنها پدافند هوایی و زرادخانه چشمگیری از موشک و پهپاد دارند» .

المصری تأکید کرد که انصارالله را نباید صرفاً به عنوان «ابزار تهران» دید: «آنها به هیچ وجه دست‌نشانده دولت ایران نیستند. آنها علت ملی خود و جنگ داخلی خود را مستقل از هر اتفاقی که در ایران می‌افتد، دارند».

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