به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اعلام کرد که نبرد در ساحل غربی یمن یک عملیات داخلی برای بازپس‌گیری اراضی یمن است.

وی تأکید کرد: آزادی دریانوردی و تجارت در دریای سرخ و باب‌المندب تضمین شده است.

وی افزود: عملیات کنونی هدفمند و دفاعی است و هیچ نگرانی بین‌المللی درباره آزادی کشتیرانی در باب‌المندب وجود ندارد.

حزام الاسد همچنین تصریح کرد که هیچ قصدی برای وضع عوارض ترانزیت در باب‌المندب پس از تسلط بر آن وجود ندارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای انصارالله یمن موفق شدند کنترل شهر «المخا» و مناطق دیگری را در دست بگیرند و نیروهای وابسته به عربستان را از آنجا بیرون برانند. این عملیات در واکنش به تجاوزات اخیر عربستان و محاصره چندساله مردم یمن انجام می‌شود.

خبرنگار شبکه المیادین در یمن روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح یمن موفق شدند کنترل مناطق مهم و پایگاه‌های نظامی را در منطقه ساحلی «المخا» در غرب استان «تعز» به دست بگیرند.

وی تأکید کرد که این نیروها کنترل اردوگاه «خالد»، اردوگاه «جبل النار» و مقر نیروهای نظامی در ساحل غربی را به دست گرفته‌اند.

نیروهای مسلح یمن همچنین کنترل «الخوخه» و «حیس» در بخش جنوبی استان ساحلی «الحدیده» در دریای سرخ و «الوازعیه» در تعز را به دست گرفتند. بر اساس گزارش المیادین، مساحت کل الخوخه و حیس بیش از ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است.

در همین حال، عربستان سعودی برای پشتیبانی و تقویت نیروهای نظامی خود، حملات هوایی را علیه تعدادی از استان‌ها از جمله «مارب»، «الجوف»، «تعز» و «الحدیده» انجام داده است.

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