سقوط لیکود به ۱۹ کرسی/ فروپاشی تاریخی نتانیاهو شش هفته مانده به انتخابات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن امروز -جمعه- منتشر شد، جایگاه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حدود شش هفته‌ای که به انتخابات سراسری این رژیم مانده است به ۱۹ کرسی سقوط کرده که پایین‌ترین سطح آن از مه ۲۰۲۵ تاکنون است.

روزنامه عبری معاریو که این نظرسنجی را منتشر کرد، نتیجه را «فروپاشی تاریخی» برای حزب نتانیاهو توصیف کرد.

این نظرسنجی توسط مؤسسه تحقیقاتی «لازار» به سرپرستی «مناخم لازار» و با همکاری پلتفرم پژوهشی «پنل فور آل» انجام شد.

بر اساس نتایج، اگر انتخابات پارلمانی امروز در فلسطین اشغالی برگزار می‌شد، لیکود ۱۹ کرسی به دست می‌آورد؛ در حالی که در نظرسنجی روز دوشنبه ۲۱ کرسی داشت. این ضعیف‌ترین عملکرد این حزب از ۲۹ مه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

در مقابل، حزب «یاشار» به رهبری «گادی آیزنکوت»، فرمانده پیشین ارتش، با ۲۵ کرسی همچنان بزرگ‌ترین حزب در این نظرسنجی و بدون تغییر نسبت به نظرسنجی روز دوشنبه باقی ماند. آیزنکوت و حزبش رقیب جدی نتانیاهو در انتخابات پیش رو هستند.

این نتایج سه روز پس از آن منتشر شد که احزاب فلسطین اشغالی فهرست‌های نامزدهای خود را برای انتخابات کنست (پارلمان) ارائه کردند.

در سطح جناحی، احزاب ائتلاف حاکم فعلی ۵۰ کرسی به دست می‌آورند، در حالی که احزاب اپوزیسیون ۵۸ کرسی دارند. احزاب عربی نیز ۱۲ کرسی باقی‌مانده را کسب می‌کنند. برای تشکیل کابینه، در کنست با ۱۲۰ عضو، کسب حداقل ۶۱ کرسی لازم است.

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