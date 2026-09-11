به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتائب حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای عالی‌ترین مراتب تبریک خود را به مردم یمن، قهرمانان نیروهای مسلح این کشور و انصارالله به مناسبت آزادسازی مناطق ساحل غربی در جنوب‌غرب این کشور اعلام کرد و آن را گامی در مسیر بازگرداندن حاکمیت کامل ملی به یمن و پاکسازی خاک این کشور از آلودگی قیمومیت نظام سعودی دانست.

کتائب حزب‌الله تأکید کرد که این دستاورد میدانی، سیلی محکمی به پروژه‌های دشمن صهیونیستی-آمریکایی و عوامل آنها در منطقه وارد کرده و شکست سنگین دیگری برای نظام سعودی به رهبری محمد بن سلمان به شمار می‌رود؛ نظامی که ده‌ها میلیارد دلار برای به زانو درآوردن یمن هزینه کرده است.

در این بیانیه آمده است که این پیروزی بدون ایمان راسخ، توکل کامل به خداوند و پایبندی به راه اهل‌بیت(ع) محقق نمی‌شد و ایستادگی و فداکاری‌های گسترده مردم یمن طی سال‌های طولانی درگیری نیز در تحقق آن نقش داشته است؛ فداکاری‌هایی که برای پایان دادن به دوره نظامی‌گری و دخالت و تعرض خارجی صورت گرفته است.

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