به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طی ماه‌های گذشته پیمان دفاعی میان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با این رویکرد شکل گرفت که حمله به هر یک از کشورها با کمک نظامی دو کشور دیگر مواجه می‌شود. اما تحولات اخیر در جنگ یمن، این معاهده نظامی را در بوته آزمون قرار داده است.

بی‌بی‌سی فارسی که پیش‌تر با تبلیغات خبری گسترده پیمان مکه را برجسته می‌کرد، اکنون با طرح این پرسش که «آیا پاکستان برای دفاع از عربستان سعودی وارد جنگ خواهد شد؟» نوشت: «دولت پاکستان در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک سو، بر اساس توافق دفاعی مکه با عربستان سعودی و ترکیه، تعهداتی در زمینه دفاع مشترک دارد و از سوی دیگر هرگونه اقدامی در این زمینه، بالقوه می‌تواند پاکستان را با تنش‌های داخلی مواجه کند. بر اساس پیمان مکه، حمله به هر یک از این کشورها، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.»

این رسانه ادامه داد: «در داخل پاکستان هم حمایت قابل‌توجهی از ایران و آرمان فلسطینی‌ها وجود دارد و به این دلیل اقدام نظامی مستقیم پاکستان علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌تواند پیامدهای داخلی برای دولت پاکستان به دنبال داشته باشد.»

بی‌بی‌سی با اشاره به ترکیه، طرف دیگر این پیمان دفاعی، نوشت: «هم‌زمان وزارت خارجه ترکیه، عضو دیگر پیمان مکه، در اطلاعیه‌ای حملات حوثی‌ها به عربستان را به شدت محکوم کرد. ترکیه حمایت خود را از استقلال و تمامیت ارضی عربستان اعلام کرده است، اما این کشور اشاره‌ای به فعال کردن پیمان مکه نکرده است.»

بی‌بی‌سی در ادامه تحلیل خود نوشت: «اما آیا پاکستان می‌تواند به حوثی‌ها حمله کند؟ از لحاظ نظری پاکستان می‌تواند برای دفاع از عربستان وارد جنگ شود، اما توافق مکه لزوماً پاکستان را ملزم به حمله مستقیم به یمن نمی‌کند. با توجه به ملاحظات داخلی پاکستان و تلاش این کشور برای حفظ روابط با تهران، حمله مستقیم پاکستان به مواضع حوثی‌ها احتمالاً آخرین گزینه خواهد بود، نه نخستین واکنش.»

تردید کارشناسان درباره کارآمدی پیمان

بر اساس این گزارش، آنچه از این تحولات به خوبی مشخص است، ناکارآمدی دفاعی عربستان در سرمایه‌گذاری‌های نظامی است؛ پیمان‌نامه‌ای که بیشتر به عنوان یک قرارداد تجاری توصیف شده تا دفاعی. همچنین در زمانی که ناتو به عنوان الگوی چنین ائتلاف‌هایی تضعیف شده است، کارشناسان درباره اجرای چنین قراردادی ابراز تردید می‌کنند.

عربستان پیش‌تر با آمریکا چنین پیمانی امضا کرده بود، اما به جز هزینه و پول‌های از دست رفته چیزی عاید ریاض نشد. حالا تلاش دیگری در این زمینه از سوی عربستان به در بسته می‌خورد. جالب اینجاست که تبلیغات رسانه‌ای این پیمان‌نامه که علیه ایران توسط رسانه‌های ضد انقلاب مطرح می‌شد، زودتر از حد تصور توسط یمن بی‌اثر شد.

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