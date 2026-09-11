به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شورای علمی کنگره بین‌المللی «امناءالرسل» با حضور دکتر عبدی‌پور، نماینده دبیرخانه بین‌المللی امناءالرسل، و اعضای شورای علمی این کنگره در حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد.

دبیری این نشست بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین حقیقی بود و آیت‌الله ابراهیمی، نماینده مجلس خبرگان استان، و دکتر محمدی، مدیر اجرایی کنگره نیز در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست، اعضای شورای علمی کنگره ضمن بررسی محورهای پیشنهادی، محورهای چهارگانه فراخوان کنگره را بررسی و تصویب کردند و بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد علمی بین‌المللی تأکید داشتند.

بر اساس این گزارش، همایش اصلی کنگره امسال در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان برگزار خواهد شد؛ از این‌رو ظرفیت‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی استان برای میزبانی شایسته از پژوهشگران و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی این کنگره به‌کار گرفته خواهد شد.

محورهای چهارگانه کنگره

این کنگره در چهار محور اصلی برگزار خواهد شد:

🔹 مبانی نظری و منظومه فکری مقاومت

🔹 تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی

🔹 جریان مقاومت و موازنه راهبردی

🔹 حوزه‌های علمیه و پشتیبانی نظری از مقاومت

در پایان این نشست مقرر شد پوستر فراخوان کنگره ظرف چند روز آینده آماده و منتشر شود تا زمینه‌های لازم برای دریافت و داوری آثار علمی پژوهشگران فراهم شود.

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