به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین افغانستان، در نشست با عرفات جمال، رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که قرار است در ماه اکتبر و در حاشیه یک نشست بین‌المللی در سوئیس، درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان و موضوع اخراج اجباری آنان گفت‌وگو شود.

وزیر مهاجرین افغانستان افزود که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ایران درباره برگزاری یک نشست سه‌جانبه با هدف رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان به توافق رسیده است.

به گفته عرفات جمال، قرار است این نشست در آینده نزدیک با حضور نمایندگان ایران، سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان در کابل برگزار شود.

رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ادامه گفت: این سازمان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان و ارائه کمک به آنان اقداماتی را آغاز کرده و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز برنامه‌ای را در دست گرفته است.

مولوی عبدالکبیر نیز از کمک‌ها و همکاری‌های سازمان ملل متحد با مهاجران در افغانستان قدردانی کرد و گفت: در شرایط دشوار، کمک‌ها و همکاری‌های لازم با مهاجرانی که به کشور بازگشته‌اند، انجام شده است.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، برگزاری نشست‌های سه‌جانبه و چهارجانبه درباره وضعیت مهاجران افغانستان را مهم و مؤثر دانست و افزود: حکومت افغانستان از تمامی تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجران حمایت می‌کند.

وی گفت: تاکنون برنامه‌های متعددی برای مهاجران افغانستان و افراد بازگشته به کشور اجرا شده و ظرفیت لازم برای جلب انواع همکاری‌ها نیز ایجاد شده است.

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