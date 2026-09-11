به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر راهبردی المخاء در ساحل غربی یمن به همراه تمامی نوار ساحلی این کشور به دست نیروهای مسلح یمن افتاد تا کنترل مستقیم این نیروها بر تنگه باب‌المندب محقق شود. این تحول به نیروهای مسلح یمن امکان می‌دهد که کنترل بیشتری بر کشتیرانی در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان اعمال کند. مسئله‌ای که پیامدهایی برای تجارت جهانی به‌ویژه انتقال و عرضه نفت، خواهد داشت.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی دولت عدن مورد حمایت عربستان سعودی ظاهراً به اهمیت این تحولات واقف است. چرا که از دست رفتن المخاء و تنگه باب‌المندب را مسئله‌ای یمنی نمی‌داند و به‌طور ضمنی خواستار مداخله خارجی برای بازپس‌گیری مناطقی شده است که نیروهای مورد حمایت عربستان از دست داده‌اند.

سقوط جبهه‌های غربی و رسیدن به باب‌المندب

نیروهای مسلح یمن روز گذشته توانست نبرد بر سر ساحل غربی این کشور را به‌طور کامل به سود خود پایان دهد و کنترل کامل جبهه‌های الجراحی، حَیس و الخوخه در جنوب الحدیده را به دست گیرد.

با وجود آنکه جنگنده‌های سعودی مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه مواضع نیروهای مسلح یمن در جبل النار و مدارس العمری در ذوباب انجام دادند ــ منطقه‌ای که نام آن نیز به دلیل قرار گرفتن تنگه راهبردی در محدوده آن انتخاب شده است ــ نیروهای مسلح یمن به سمت نوار ساحلی متصل‌کننده عدن، لحج و المخا پیشروی کردند و کنترل آن را به دست گرفتند.

بدین ترتیب، تمامی خطوط امدادرسانی و تدارکاتی به سمت المخاء قطع شد. شهری که پایگاه اصلی نیروهای گروه «مقاومت ملی» مورد حمایت عربستان به رهبری «طارق صالح» محسوب می‌شود.

همچنین فروپاشی نیروهای وابسته به عربستان در جبهه‌های مختلف جنوب الحدیده ثبت شد. اتفاقی که برای نخستین بار به پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت دو شهر حَیس و الخوخه در جنوب الحدیده و کنترل آنها انجامید و پس از آن، نیروهای مسلح یمن به سمت شهر یَختُل واقع در شرق المخاء، حرکت کردند.

پس از آنکه نیروهای نیروهای مسلح یمن از چند جهت حلقه محاصره شهر المخاء را تنگ کردند، سرانجام وارد این شهر شدند و کنترل کامل مراکز و تأسیسات دولتی آن را در دست گرفتند.

عقب‌نشینی نیروهای مورد حمایت عربستان

این تحول نظامی بزرگ باعث شد تمامی نیروهای سلفی جنوب یمن که در مدارس نظامی العمری در جبهه ذوباب مستقر بودند، فوراً عقب‌نشینی کنند.

این اتفاق پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خروج طارق صالح ــ که معاون رئیس شورای ریاستی دولت عدن نیز هست ــ و همراهانش از شهر المخاء به مقصدی نامعلوم رخ داد.

نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته در جبهه‌های جنوب الحدیده و غرب تعز پیشروی چشمگیری داشتند و توانستند کنترل اردوگاه راهبردی «خالد بن ولید» را به دست بگیرند.

سپس نیروهای دریایی وابسته به نیروهای مسلح یمن روز گذشته کنترل جزایر مسلط بر باب‌المندب از جمله جزیره راهبردی کَمیَران و جزیره زُقَر که در مسیر کشتیرانی قرار دارد، همچنین جزایری در مقابل شهر ساحلی الخوخه از جمله حُنَیش بزرگ و حُنَیش کوچک را نیز به دست آوردند.

طارق صالح: بازآرایی نیروها در جنوب المخاء

در پی این تحولات، طارق صالح اعلام کرد به نیروهای دولت عدن در ساحل غربی یمن دستور داده است صفوف خود را بازآرایی کنند و از تشکیل یک مرکز فرماندهی جایگزین در جنوب المخاء خبر داد.

او گفت: مقاومت ملی، تیپ‌های العمالقه، نیروهای درع‌الوطن و یگان‌های محور تعز در جریان درگیری‌ها بهای سنگینی از نظر کشته و زخمی پرداخته‌اند.

العلیمی نیز در بیانیه‌ای گفت: نمی‌توان تلاش برای تغییر وضعیت نظامی در نزدیکی باب‌المندب را صرفاً یک مسئله یمنی تلقی کرد.

هشدار درباره دریای سرخ و تجارت جهانی

رئیس شورای ریاستی دولت عدن مورد حمایت عربستان سعودی افزود که هرگونه تهدید علیه باب‌المندب مستقیماً به دریای سرخ، کانال سوئز و تجارت جهانی گسترش می‌یابد.

او همچنین تأکید کرد که حفاظت از ساحل یمن و بازگرداندن کنترل دولت بر سرزمین‌ها و آب‌های خود، یک منفعت مشترک بین‌المللی است.

در مقابل، دولت یمن مستقر در صنعاء برای کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی درباره پیامدهای کنترل باب‌المندب و جزایر واقع در دریای سرخ، موضع خود را اعلام کرد.

مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن خطاب به خارج از این کشور گفت: به شما اطمینان می‌دهیم که نیروهای مسلح ما منضبط هستند و هیچ منبع خطری برای امنیت کشتیرانی مگر اقدامات بی‌پروا و نابخردانه دشمن سعودی، وجود ندارد.

او از همه خواست بر عربستان سعودی فشار بیاورند تا از این اقدامات دست بکشد، محاصره را پایان دهد و تجاوز به یمن را متوقف کند.

کشتیرانی بدون مانع ادامه دارد

از سوی دیگر، مرکز هماهنگی عملیات انسانی یمن در صنعاء در بیانیه‌ای اعلام کرد که عبور کشتی‌ها به‌صورت عادی و روان و بدون هیچ مانع عملیاتی انجام می‌شود.

این مرکز توضیح داد که این امنیت شامل تمامی کشتی‌های باری و کشتی‌های مرتبط با تجارت جهانی متعلق به همه کشورها می‌شود، به استثنای کشتی‌های سعودی که صنعا آنها را مشمول ممنوعیت کرده است.

به این ترتیب، دولت یمن تلاش دارد این پیام را منتقل کند که کنترل باب‌المندب لزوماً به معنای مختل شدن مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیست و محدودیت‌های اعلام‌شده صرفاً کشتی‌های سعودی را هدف می‌گیرد.

عفو عمومی و بازگشایی جاده‌های ساحل غربی یمن

هم‌زمان با برگزاری جشن‌های گسترده مردمی در صنعاء و استان‌های دیگر، شورای عالی سیاسی یمن عفو عمومی برای تمامی افرادی که سلاح خود را زمین بگذارند اعلام کرد.

در پی این تصمیم، مقامات محلی اجرای آن را آغاز کردند و صدها تن از نیروهای مسلح به این فراخوان پاسخ دادند.

هم‌زمان، دولت یمن روند عادی‌سازی اوضاع در شهرهایی را که به کنترل نیروهایش درآمده‌اند آغاز کرد.

منابع محلی در تعز تأیید کردند که مقام‌های محلی برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته، جاده اصلی میان تعز و الحدیده را بازگشایی کرده‌اند.

بر اساس این منابع، دولت یمن دستور بازگشایی جاده‌های اصلی از جمله مسیر البرح ــ مفرق الحنایه ــ العوشقه ــ الوازعیه و همچنین مسیر البرح ــ الحدیده ــ مفرق المخاء ــ شهر المخاء را صادر کرده است.

جاده‌های میان شهرستان‌های حَیس و الخوخه و دیگر شهرستان‌های استان الحدیده نیز در همین چارچوب بازگشایی خواهند شد تا از رنج شهروندان که طی سال‌های گذشته تشدید شده است، کاسته شود.

تغییر معادله دریایی؛ از نظارت غیرمستقیم تا کنترل مستقیم

ناظران معتقدند کنترل نیروهای مسلح یمن بر شهرها و بنادر ساحل غربی ــ منطقه‌ای که از سواحل الخوخه در جنوب الحدیده تا سواحل ذوباب در شرق المخاء امتداد دارد ــ به این نیروها امکان می‌دهد مستقیماً بر رفت‌وآمد دریایی نظارت کنند در حالی که پیش از کنترل المخا و ذوباب توسط نیروهای مسلح یمن، این نظارت به شکل غیرمستقیم انجام می‌شد.

به باور این ناظران، این وضعیت همچنین به نیروهای مسلح یمن اجازه می‌دهد کشتی‌های عازم بنادر عربستان سعودی را با دقت بسیار بیشتری رصد کنند. آن هم در شرایطی که معادله محاصره در برابر محاصره همچنان برقرار است.

۶۴ حمله هوایی عربستان در ۲۴ ساعت

در همین حال، در حالی که عربستان سعودی از هدف قرار گرفتن سه منطقه در جنوب این کشور در حملات گسترده یمنی طی ۲۴ ساعت خبر داده است. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در شامگاه گذشته اعلام کرد جنگنده‌های سعودی طی همین مدت ۶۴ حمله هوایی انجام داده‌اند.

به گفته او، این حملات استان‌های تعز، الحدیده، مأرب و الجوف را هدف قرار داده‌اند.

سریع همچنین گفت که جنگنده‌های متخاصم از نوع «F-15» و «تایفون» از پایگاه «ملک فهد» در طائف، پایگاه «ملک خالد» در خمیس مشیط و مناطق جنوبی عربستان به پرواز درآمده‌اند.

او تأکید کرد که نیروهای پدافند یمنی توانسته‌اند با یک آرایش رزمی در استان تعز مقابله کرده و آن را وادار به عقب‌نشینی کنند. اقدامی که به گفته او با هدف قرار دادن این نیروها با شماری از موشک‌های زمین‌به‌هوای ساخت داخل یمن، انجام شده است.

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