به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در اظهاراتی درباره تحولات سیاسی این کشور و نقش حاکمان لبنان، گفت: «نیازی نیست که شما نقش اسب تروای صهیونیستی را در این کشور بازی کنید، زیرا دوران اقدامات نمایشی گذشته و کافی است نگاهی گذرا به پایگاه‌های ویران‌شده آمریکایی در سراسر منطقه بیندازید.»

وی افزود: «معادله امروز اساساً به تنگه هرمز و باب‌المندب مرتبط است و لبنان مستقل، اصل ثابت در هر معادله ملی یا خاورمیانه‌ای است. اراده ملی از مردمی سرچشمه می‌گیرد که با اسرائیل تروریست مقابله می‌کنند و گرانبهاترین دارایی‌های خود را برای دفاع از حاکمیت این کشور عزیز فدا می‌کنند، نه از قدرتی که علیه لبنان، امنیت و حاکمیت آن توطئه می‌کند.»

شیخ قبلان با بیان اینکه سلاحی که حاکمیت لبنان را تضمین می‌کند، فروشی یا قابل معامله نیست، خطاب به دولتمردان کشورش ادامه داد: «اصل ملی می‌گوید که یا شما اربابان میهن خود هستید، یا بردگان زندانبانان تروریست صهیونیستی. ما فقط بنده خدا خواهیم بود، لبنان صهیونیستی نخواهد بود و ما کلیدهای حاکمیت ملی را به احدی در این جهان تسلیم نخواهیم کرد.»

مفتی جعفری لبنان افزود: «هر کسی که به آمریکا اعتماد کند، مانند کسی است که سم را در جعبه دارو می‌خرد. ما فریب اشک تمساح را نخواهیم خورد و به اندازه کافی به خدا، مقاومت و ارتش لبنان و توانایی‌های ملی خود ایمان داریم تا بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین حماسه دفاع از حاکمیت شایسته این کشور را که از تسلیم شدن امتناع می‌کند، تضمین کنیم.»

تغییر توازن قدرت در منطقه؛ جبهه هرمز بخشی از جبهه ملی لبنان

وی تأکید کرد: «توازن قدرت در منطقه تغییر کرده و آمریکای دیروز با آمریکای امروز متفاوت است و جبهه تنگه هرمز، جایی که ایران پیروز است، بخش جدایی‌ناپذیر جبهه ملی لبنان است. آمریکا و اسرائیل جنگ منطقه‌ای را به پیروزی استراتژیک ایران باخته‌اند.»

شیخ قبلان گفت: «اگر توجیهی وجود داشته باشد، باید برای موجودیت نامشروع صهیونیستی باشد، نه برای سلاح‌های مقاومت شریف که لبنان را از چنگال اشغالگر صهیونیستی بیرون کشید؛ زمانی که واشنگتن در سال ۱۹۸۲ و پس از آن با تمام توان از تل‌آویو حمایت می‌کرد.»

مفتی جعفری لبنان تصریح کرد: «مطمئناً آنچه تل‌آویو با زرادخانه آمریکایی-ناتوی خود در میدان نتوانست به دست آورد، سفارت آمریکا که از سلاح‌های مقاومت و قهرمانی ایران خفه شده، قادر نخواهد بود از طریق بازی معاملات به دست آورد.»

وی افزود: «موضع ما قاطع است. لبنان و حاکمیت آن توسط سلاح‌های مستقل محافظت می‌شود. آنچه در منطقه اتفاق می‌افتد، لبنان را در قلب معادله خاورمیانه قرار می‌دهد؛ معادله‌ای بسیار قدرتمندتر از آنچه واشنگتن یا تل‌آویو تصور می‌کنند. بنابراین، هر کسی که به توصیه سفارت آمریکا توجه کند، خود را بدون وطن خواهد یافت. همچنان استوار خواهیم ماند، زیرا بزرگ‌ترین وطن یعنی لبنان را داریم و هیچ جایگزینی برای آن نداریم.»

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