به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در همایش اقتصادی سران عضو بریکس که در دهلی نو برگزار شد، با اشاره به تحولات اقتصادی جهانی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها علیه ایران، بر ضرورت همکاری عملیاتی میان اعضای بریکس تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به تحریم‌های گسترده علیه ایران گفت: «ایران طی سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده؛ این فشارها طی یک سال گذشته بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده است. ثبات منطقه‌ای، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»

وی تأکید کرد: «امنیت اقتصادی از امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای جدا نیست. هرگاه تجارت، انرژی، زیرساخت یا نظام مالی یک کشور تحت فشار سیاسی یا نظامی قرار گیرد، آثار آن از مرزهای آن کشور فراتر خواهد رفت.»

پیشنهادهای ایران؛ از دیجیتالی‌سازی گمرک تا بیمه اتکایی مشترک

رئیس‌جمهور ایران در این نشست، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی بریکس ارائه کرد:

دیجیتالی‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای گمرکی و تسهیل تجارت

کاهش موانع مقرراتی و اداری برای گسترش تجارت درون‌بریکس

توسعه بازارهای فرامرزی و تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی

تقویت همکاری در استانداردسازی برای تبدیل بریکس از بازار مبادله مواد خام به شبکه‌ای از زنجیره‌های ارزش و تولید صنعتی مشترک

توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضا همراه با ابزارهای مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل

ایجاد شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد دلار برای پوشش ریسک پروژه‌های بزرگ زیرساختی و انرژی

پزشکیان با اشاره به ذخایر عظیم انرژی و موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نقش شریک راهبردی در زنجیره‌های تأمین انرژی، غذا و حمل‌ونقل بریکس را ایفا کند.» وی امنیت غذایی و انرژی را دو ستون اساسی امنیت اقتصادی دانست.

رئیس‌جمهور ایران با اشاره به تحول بنیادین اقتصاد جهانی با ورود هوش مصنوعی گفت: «بریکس نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد، بلکه باید در تولید دانش و شکل‌دهی استانداردهای اقتصاد دیجیتال نیز نقش داشته باشد و در کنار آن، امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی را نیز تقویت کند.»

پزشکیان پیشنهاد کرد که بانک توسعه جدید بریکس از طریق خطوط اعتباری ویژه، تأمین مالی با ارزهای محلی و ابزارهای تضمین برای جذب سرمایه خصوصی، به موتور اصلی تأمین مالی زیرساخت و انرژی کشورهای عضو تبدیل شود.

رئیس‌جمهور ایران در پایان تأکید کرد: «شورای تجاری بریکس باید از مجمعی برای گفت‌وگو به موتور اجرایی همکاری اقتصادی تبدیل شود. کارگروه‌های تخصصی آن باید با شاخص‌های مشخص مانند میزان رشد تجارت درون‌بریکس، سهم ارزهای ملی و حجم سرمایه خصوصی وارد شده، پروژه‌های مشخص و قابل سنجش تعریف کنند.»

وی افزود: «بریکس زمانی به نیروی واقعی در اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود که همکاری ما در قراردادها، کارخانه‌ها، بنادر و زندگی اقتصادی مردم کشورهای عضو دیده شود.»

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