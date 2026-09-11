به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با کنترل کامل نیروهای مسلح یمن بر ساحل غربی این کشور در کنار جزایر راهبردی مجاور و تحکیم سیطره این نیروها بر تنگه باب‌المندب، این احتمال مطرح شده است که فشار بر آمریکا و متحدانش از تنگه هرمز به شبکه گذرگاه‌ها و بنادر دریایی که برای کاهش آثار اختلال در هرمز روی آنها حساب می‌شود، منتقل شود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این احتمال نگرانی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است که فشار بر ایران به عاملی برای گسترش دامنه درگیری و فرسایش منابع مورد نیاز برای حفاظت از کشتیرانی در چندین جبهه تبدیل شود. به‌جای آنکه این فشار صرفاً در محدوده خلیج فارس باقی بماند.

از همین منظر می‌توان توجه ویژه تل‌آویو به پیشروی‌های نیروهای مسلح یمن را درک کرد. چرا که این تحولات می‌تواند نشانه‌ای از افزایش توان متحدان تهران برای تأثیرگذاری بر هزینه‌ها و مسیرهای جنگ باشد.

رصد تحرکات انصارالله از سوی اسرائیل

تحولات میدانی در ساحل غربی یمن توجه گسترده‌ای را در رژیم صهیونیستی به خود جلب کرده است. روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، تحرکات نیروهای مسلح یمن را از نزدیک دنبال می‌کنند. چرا که نگران‌اند کنترل بندر ساحلی المخاء به نیروهای مسلح یمن اجازه دهد توانایی‌شان برای تأثیرگذاری بر نفتکش‌ها و کشتی‌های عازم دریای سرخ را گسترش دهند.

برخی ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی نیز بر این باورند که پیشروی نیروهای مسلح یمن در امتداد ساحل ممکن است این رژیم را به افزایش فعالیت دریایی خود در اطراف تنگه باب‌المندب وادار کند.

در مقابل، برخی دیگر هشدار داده‌اند که تثبیت کنترل نیروهای مسلح یمن بر این تنگه، توانایی این نیروها را برای مختل کردن کشتیرانی به مقصد عربستان سعودی، کانال سوئز و بندر ایلات افزایش خواهد داد.

تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب؛ دو جبهه در یک معادله

در اینجا، پیوند فزاینده میان دو جبهه تنگه‌های هرمز و باب‌المندب در ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی آشکار می‌شود.

«دورون پسکین» تحلیلگر صهیونیستی، معتقد است که فشار بر کشتیرانی در دریای سرخ، مسیری را که عربستان سعودی برای عبور از اختلال در حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز به آن متکی است، تهدید می‌کند. به‌ویژه پس از آنکه صادرات نفت عربستان سعودی از طریق بندر ینبع در دریای سرخ افزایش یافته است.

داده‌های ردیابی کشتی‌ها پیش‌تر نشان داده بود که میزان تردد در تنگه هرمز طی ماه‌های گذشته کاهش یافته، در حالی که تنگه باب‌المندب همچنان یکی از مسیرهای اصلی عبور کشتی‌های تجاری بوده است.

اکنون پس از آنکه نیروهای مسلح یمن عملاً کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفته‌اند، وضعیت کشتیرانی در این تنگه نیز زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.

تهدیدی که لزوماً به بستن باب‌المندب نیاز ندارد

از نگاه تحلیلگران رژیم صهیونیستی، تحقق آثار این تهدید لزوماً به معنای بسته‌شدن کامل تنگه باب‌المندب نیست.

افزایش ریسک عبور از این مسیر به‌تنهایی می‌تواند هزینه‌های بیمه و حفاظت از کشتی‌ها را افزایش دهد و شمار بیشتری از کشتی‌ها را به سمت دور زدن قاره آفریقا سوق دهد. اقدامی که زمان سفرها را طولانی‌تر می‌کند و فشار بیشتری بر ظرفیت موجود حمل‌ونقل دریایی وارد خواهد کرد.

به این ترتیب، حتی بدون توقف کامل تردد کشتی‌ها، افزایش ناامنی در تنگه باب‌المندب می‌تواند هزینه اقتصادی قابل‌توجهی برای تجارت جهانی و به‌ویژه مسیرهای انرژی ایجاد کند.

فرصت همکاری امنیتی اسرائیل و عربستان

با این حال، تحلیلی که «یوئل گوزانسکی» پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی منتشر کرده است از زاویه دیگری به این تحولات نگاه می‌کند.

او معتقد است که قرار گرفتن عربستان سعودی هم‌زمان تحت فشار ایران، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق، زمینه‌ای برای همکاری امنیتی آرام میان رژیم صهیونیستی و عربستان فراهم می‌کند. همکاری‌ که مبتنی بر اطلاعات، هشدار زودهنگام و دفاع در برابر موشک‌ها و پهپادها باشد.

با این حال، گوزانسکی نسبت به تبدیل نیازهای امنیتی ریاض به ابزاری برای فشار بر آن جهت عادی‌سازی علنی روابط با رژیم صهیونیستی، هشدار داده است.

از نگاه او، هزینه سیاسی چنین اقدامی همچنان به‌ویژه با توجه به مطالبات و حساسیت‌های مرتبط با مسئله فلسطین، پابرجاست.

در نتیجه، از دیدگاه رژیم صهیونیستی، گسترش حضور و نفوذ نیروهای مسلح یمن در باب‌المندب تنها یک تحول در جبهه یمن نیست. بلکه می‌تواند حلقه‌ای از یک معادله بزرگ‌تر باشد که در آن تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب به دو نقطه مرتبط در فشار بر شبکه کشتیرانی، انرژی و متحدان آمریکا در منطقه تبدیل می‌شوند.

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