شیخ علی خطیب: در شرایط اشغال، خلع سلاح مقاومت طبیعی نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی خطیب نایب‌ رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به تحولات لبنان و منطقه گفت منطقه همچنان در شرایطی پرتنش قرار دارد و از لبنان و یمن تا سوریه و فلسطین، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها ادامه دارد.

وی افزود: تعلل آمریکا و رژیم صهیونیستی در روندهای سیاسی، چشم‌انداز روشنی برای حل بحران‌ها باقی نگذاشته است.

نایب‌ رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان درباره وضعیت لبنان اظهار کرد که برخی خواستار خلع سلاح مقاومت به‌عنوان راهی برای باز شدن مسیر حل‌وفصل مسائل هستند، در حالی که مقامات اسرائیلی بر ادامه حضور خود در مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید می‌کنند.

خطیب گفت: مقاومت در واکنش به اشغال شکل گرفته است، نه برعکس و تا زمانی که اشغال ادامه دارد، خلع سلاح مقاومت طبیعی نیست.

خطیب افزود: پس از پایان اشغال می‌توان درباره آینده مقاومت در چارچوب یک راهبرد دفاع ملی که از سوی دولت لبنان، به‌ویژه رئیس‌جمهور، مطرح شده است، تصمیم‌گیری کرد. وی تأکید کرد این موضع، دیدگاه مشترک و یکپارچه جریان شیعی لبنان است.

وی همچنین از رئیس‌جمهور لبنان خواست سیاست گزینه واحد و مذاکره مستقیم را کنار بگذارد؛ زیرا این مذاکرات طی هفت دور گذشته به نتیجه‌ای نرسیده است.

خطیب با اشاره به حملات اسرائیل و آوارگی مردم لبنان، بر ضرورت حمایت از بیش از ۴۰ هزار خانواده آواره تأکید کرد و گفت این خانواده‌ها تا زمان بازگشت به مناطق خود به مراقبت و اسکان نیاز دارند.

نایب‌ رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان در پایان تأکید کرد که جریان شیعی خواهان دولتی قدرتمند است که از مردم و حاکمیت کشور محافظت کند.

وی همچنین حمایت خود را از استقرار ارتش لبنان در سراسر کشور اعلام کرد و گفت مقاومت به دنبال تشکیل «دولت درون دولت» یا پروژه جدایی‌طلبانه نیست، بلکه خواهان شراکت ملی عادلانه و حفظ کرامت مردم است.

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