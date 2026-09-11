کنگره شهید نصرالله باید در تراز این اسطوره مقاومت برگزار شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای شورای سیاست‌گذاری کنگره علمی و بین‌المللی «امناءالرسل» در دیدار با آیت‌الله عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، گزارشی از روند فعالیت‌های دبیرخانه و برنامه‌های دومین کنگره ارائه کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی در این دیدار ضمن خوشامدگویی به اعضای شورای سیاست‌گذاری کنگره امناءالرسل، از آمادگی جامعةالمصطفی برای همکاری با این کنگره بین‌المللی خبر داد و بر ظرفیت‌های علمی و بین‌المللی این نهاد برای کمک به برگزاری هرچه بهتر کنگره تأکید کرد.

کنگره شهید نصرالله باید متفاوت و در تراز شخصیت او باشد

رئیس جامعةالمصطفی ضمن تشکر از فعالیت‌های جهادی دبیرخانه کنگره، با تأکید بر ضرورت برگزاری کنگره‌ای متفاوت درباره شهید سید حسن نصرالله اظهار داشت: کنگره شهید نصرالله باید با دیگر کنگره‌های برگزارشده درباره عالمان و شخصیت‌های علمی متفاوت باشد؛ چراکه سید حسن نصرالله در عرصه اجتماعی، تثبیت تشیع، عزت اسلام و مقابله با جبهه استکبار به سرکردگی اسرائیل و آمریکا، یک اسطوره بود.

وی افزود: باید کنگره‌ای برگزار شود که در تراز سید حسن نصرالله باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی شهید سید حسن نصرالله را دارای یک مکتب فکری دانست و بیان کرد: شهید نصرالله مفاهیم و مبانی این مکتب را در مدرسه امامین انقلاب فرا گرفت و در مقام عمل موفق شد پیام انسانی اسلام ناب و مکتب تشیع را که پیامی جهانی است، به منصه ظهور برساند.

رئیس جامعةالمصطفی تأکید کرد: سازمان علمی و آموزشی المصطفی تمام توان خود را برای برگزاری هرچه بهتر کنگره شهید سید حسن نصرالله به کار خواهد گرفت تا این شخصیت تمدن‌ساز و شهید راه قدس به جهانیان معرفی شود.

ارائه گزارش دبیر کنگره از روند برگزاری دومین کنگره امناءالرسل

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسکندری، دبیر کنگره بین‌المللی امناءالرسل، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس جامعةالمصطفی، گزارشی از روند برگزاری دومین کنگره با محوریت بررسی ابعاد شخصیتی، علمی، سیاسی، جهادی، فرهنگی و رسانه‌ای شهید سید حسن نصرالله ارائه کرد.

وی همچنین گزارشی از سفر هیئت دبیرخانه کنگره به عراق و لبنان ارائه داد و خواستار همکاری نمایندگی‌های جامعةالمصطفی در این دو کشور برای پیشبرد توافقات دبیرخانه با نهادها و مراکز علمی عراق و لبنان شد.

ارائه گزارش فعالیت‌های علمی کنگره؛ از ۱۲ پروژه علمی تا دریافت بیش از ۳۰۰ مقاله

در این دیدار، مدیران بخش‌های مختلف کنگره شهید سید حسن نصرالله نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، ۱۲ پروژه علمی در دستور کار قرار گرفته، بیش از ۵۰ نشست علمی برگزار شده و بیش از ۳۰۰ مقاله دریافت شده است. همچنین هماهنگی‌هایی برای درج و انتشار مقالات در نشریات علمی کشور صورت گرفته است.

برگزاری همایش‌های استانی با هدف تبیین الهیات مقاومت

در ادامه این نشست، بر یکی از ویژگی‌ها و امتیازات کنگره شهید سید حسن نصرالله، یعنی توجه به روایت‌گری و جهاد تبیین در مناطق مختلف کشور، تأکید شد.

بر اساس این طرح، متناسب با ظرفیت و ویژگی‌های هر استان، یک محور برای فعالیت‌های علمی و تبیینی انتخاب شده و مقرر است همایش‌های استانی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی برگزار شود.

در این نشست تأکید شد که برگزاری این همایش‌های استانی می‌تواند به جریان‌سازی و تبیین الهیات مقاومت در میان جامعه کمک کند.

در همین راستا، نخستین همایش استانی در استان هرمزگان برگزار خواهد شد؛ استانی که در متن برنامه‌ریزی کنگره از آن به عنوان یکی از محورهای مرتبط با مقاومت ایران و جبهه مقاومت یاد شده است.

ارائه دیدگاه معاونان جامعةالمصطفی درباره ابعاد اجتماعی و تمدن‌سازی شهید نصرالله

در این جلسه، معاونان جامعةالمصطفی نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و محورهای اجتماعی را برای تبیین ابعاد اجتماعی و تمدن‌سازی شهید سید حسن نصرالله ارائه کردند.

در پایان این دیدار نیز پیشنهاد شد از ظرفیت نهادها و مجامع خارج از کشور برای تبیین اندیشه‌های فکری و اجتماعی شهید سید حسن نصرالله استفاده شود.

برگزاری دومین کنگره بین‌المللی امناءالرسل در نجف اشرف و قم مقدسه

شایان ذکر است، دومین کنگره بین‌المللی امناءالرسل در سال ۱۴۰۵ با مشارکت ۳۰ نهاد علمی و فرهنگی در نجف اشرف و قم مقدسه برگزار می‌شود.

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