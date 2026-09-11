به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه در استان سلیمانیه عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: «برخی جریان‌های سیاسی بانفوذ به تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، تعهد داده‌اند که در صورت دریافت مناصب حاکمیتی در دولت علی الزیدی، به سلاح مقاومت پایان دهند، نقش حشدالشعبی را کنار بگذارند و روابط با اسرائیل را عادی کنند.»

این منبع افزود: «این جریان‌ها به‌طور پنهانی و اعلام‌نشده، حرکتی سیاسی و مردمی را برای تسهیل مأموریت فرستاده جدید آمریکا هدایت می‌کنند تا به نقش مقاومت پایان دهند، حشدالشعبی را از صحنه بیرون کنند و زمینه عادی‌سازی با اسرائیل را فراهم کنند.»

این منبع اشاره کرد: این جریان‌ها برای به دست آوردن منافع سیاسی و مالی در دولت جدید، به نیروهای خارجی پناه برده‌اند. آن‌ها در ازای دریافت این منافع، وعده داده‌اند نقش حشدالشعبی را به عنوان یک نیروی قدرتمند که امنیت اسرائیل و کشورهای منطقه را تهدید می‌کند، از میان بردارند.

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