به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر وسیم بزی، کارشناس مسائل راهبردی، در گفت‌وگو با شبکه المسیره، ابعاد گوناگون عملیات ارتش یمن در آزادسازی شهرهای ساحلی استان‌های تعز و حدیده را بررسی کرد.

بزی تأکید کرد که آزادسازی بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در سواحل راهبردی غرب یمن، ابعاد گوناگونی دارد و نمی‌توان سطح نظامی و تاکتیکی و میدانی آن را از بُعد راهبردی جدا کرد.

وی توضیح داد که ارتش یمن پس از رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، نبرد با محاصره مردم یمن را آغاز کرد و پشتیبانی از غزه، نقش کلیدی در آماده‌سازی این دستاورد داشت.

به گفته بزی، این رویارویی‌ها سه عامل اصلی را شکل دادند: بُعد اخلاقی، تجربه‌ای که ارتش یمن از رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست آورد، و به‌کارگیری توانمندی‌ها در میدان تجربه مستقیم.

بزی اشاره کرد که صنعا در کنار عملیات نظامی، همواره تأکید کرده است که تنگه باب‌المندب به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد. به گفته وی، این موضع، راه هرگونه بهانه برای تحرک منطقه‌ای یا جهانی بر پایه بستن باب‌المندب را می‌بندد و نشان‌دهنده دقت محاسبات صنعا در تعیین دوست و دشمن است.

بزی تأکید کرد که عربستان سعودی بار دیگر در شرط‌بندی بر آمریکا برای جنگ به نیابت از خود شکست خورد و همچنین در شرط‌بندی بر ابزارها و مزدوران خود در میدان ناکام ماند.

وی افزود: ائتلاف سه‌جانبه‌ای که عربستان در مکه با پاکستان و ترکیه تشکیل داد، دوام نیاورد و هر دو طرف به‌سرعت خطرهای درگیر شدن در امور یمن را درک کردند و از رویارویی فاصله گرفتند.

بزی با اشاره به گزارش پایگاه «اکسیوس» درباره دو تماس محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای درخواست مداخله نظامی علیه یمن، گفت: پاسخ منفی آمریکا و بی‌میلی واشنگتن به درگیر شدن دوباره در این رویارویی، نشان‌دهنده اثر حملات یمنی است که آمریکایی‌ها در دو موج رویارویی در سال ۲۰۲۵ دریافت کردند و اثر آن همچنان در ذهنیت آمریکایی حاضر است.

وی تأکید کرد که آمریکایی‌ها در این مرحله نمی‌خواهند وارد جنگ فرسایشی جدیدی شوند؛ به‌ویژه با توجه به کاهش توانمندی‌هایی که در موشک‌های تهاجمی و رهگیر، ناوهای هواپیمابر، ناوشکن‌ها و پایگاه‌هایی که در کشورهای خلیج فارس آسیب دیدند، آشکار شده است.

بزی این پیروزی را در چارچوب «زمین‌لرزه راهبردی» قرار داد و گفت که نتایج نهایی آن هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.

وی تأکید کرد که صنعا از حکمت، خرد، آرامش و تجربه انباشته برخوردار است و در نشئه پیروزی غرق نمی‌شود.

به گفته او، آنچه رخ داد، پیروزی منطق مظلوم بر ظالم، بازیابی هویت ملی و آزادی یمنی‌ها و شکست پروژه‌های دشمنان است.

بزی خاطرنشان کرد که شهر المخا با نماد و اهمیت واقعی خود، در نتیجه این دستاورد وارد تاریخ می‌شود و نقشه‌ها در برابر واقعیت‌های جدیدی که از میدان، توازن قدرت، اراده و ایمان برخاسته، محو و ناپدید می‌شوند.

بزی با اشاره به اینکه مفهوم امنیتی که عربستان راهبرد خود را بر آن بنا کرد و رابطه متقابل با آمریکا را بر پایه آن شکل داد، اکنون در مرحله فروپاشی قرار گرفته است، گفت: این مفاهیم «بر دروازه‌های المخا» در حال فروپاشی است.

وی افزود که مفاد این تحولات تنها به یمن و عربستان محدود نمی‌شود، بلکه به سه میدان بزرگ گسترش می‌یابد: خلیج فارس، شاخ آفریقا و غرب آسیا؛ به‌ویژه با یکپارچگی نیروهای محور مقاومت و تأثیرپذیری توازن قدرت منطقه‌ای از تحولات ناشی از عملیات یمن.

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