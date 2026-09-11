به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـضیاء دبار، رئیس صنف روزنامه‌نگاران تونس، امروز جمعه اعلام کرد که این نهاد برای تعیین تاریخ اعتصاب سراسری رایزنی‌هایی را آغاز کرده است.

این تصمیم در پی ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران ضیاء الهانی، محمد الیوسفی، مراد الزغیدی و برهان بسیس و خودداری مقامات از پاسخ به درخواست آزادی آنان اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش‌ها، پرونده ضیاء الهانی وارد مرحله خطرناکی شده است. وی با اتهام‌های تازه‌ای از جمله «تشکیل گروه تروریستی» و «جاسوسی برای نهادهای خارجی» روبروست و جلسه محاکمه او قرار است ۲۵ سپتامبر برگزار شود. الهانی پیش‌تر نیز به دلیل اظهارات رادیویی و دیدگاه‌های سیاسی، دوره‌های بازداشت مکرری را تحمل کرده است.

در همایشی که صنف با عنوان «روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنید؛ روزنامه‌نگاری جرم نیست» برگزار کرد، رمله الهانی، دختر ضیاء الهانی، به مجموعه محاکمه‌هایی اشاره کرد که پدرش از سال ۲۰۲۱ با آنها روبرو بوده است.

وی توضیح داد که اتهام کنونی پدرش می‌تواند به مجازات اعدام یا حبس ابد بیانجامد.

انس کدوس، وکیل و عضو هیئت دفاع از محمد الیوسفی، روزنامه‌نگار پایگاه «الکتیبه» که چند روز پیش بازداشت شد، جزئیات دستگیری موکلش را افشا کرد.

به گفته وی، الیوسفی به‌محض ورود به یک مؤسسه رادیویی برای مصاحبه درباره یک گزارش تحقیقی بازداشت شد و در حالی که پس از جراحی به سر می‌برد، تحت بازجویی قرار گرفت و وضعیت سلامتی‌اش در جریان بازجویی وخیم‌تر شد.

کدوس اشاره کرد که قرار بازداشت او با وجود نبود خطر فرار یا دستکاری ادله صادر شد و اصل تناسب در اقدامات قضایی به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. به گفته وی، اتهام‌های مطرح‌شده «بی‌پایه» و با هدف بدنام‌سازی است.

هیئت دفاع از روزنامه‌نگاران مراد الزغیدی و برهان بسیس اعلام کرد که آنان نیمی از مجازات مربوط به پرونده «فرمان ۵۴» به مدت هشت ماه را گذرانده‌اند و در پرونده جنایی دوم نیز حدود نیمی از مدت باقی‌مانده را سپری کرده‌اند.

فتحی الرابعی، وکیل این پرونده، تأکید کرد که هیئت دفاع بلافاصله پس از صدور حکم، درخواست بازنگری ارائه کرده و انتظار برای دادگاه بازنگری همچنان ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که «اوضاع به مسیر درست بازگردد» و اشاره کرد که وضعیت سلامتی الزغیدی و بسیس با وجود شرایط دشوار، پایدار است.

ضیاء دبار، رئیس صنف روزنامه‌نگاران، تأکید کرد که «سیاست ترس» بر همه بخش‌ها تحمیل شده است و خواستار «پیوند مبارزات» با نیروهای مدنی و اجتماعی شد.

وی تأکید کرد که مبارزه این چهار روزنامه‌نگار تنها یک مبارزه صنفی نیست، بلکه مبارزه‌ای برای «روزنامه‌نگاری آزاد در فضایی زنده که ترس بر آن حاکم نیست» است.

روزنامه‌نگاران پیام‌های همبستگی از ۱۴۰ صنف بین‌المللی در آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دریافت کرده‌اند.

رئیس صنف از قاضیان خواست «با وجدان خود حکم کنند» و در پرونده‌های امنیتی غرق نشوند. در همین حال، بازداشت‌ها در شرایطی ادامه دارد که صنف آن را «سخت» توصیف کرده است.

فضای رسانه‌ای تونس شاهد افزایش چشمگیر پیگرد روزنامه‌نگاران و محدودسازی آزادی بیان است. صنف ملی روزنامه‌نگاران تونس با دست‌کم ۳۰ پرونده علیه روزنامه‌نگاران روبروست و هشدار داده است که این بازداشت‌های مکرر دیگر مواردی جداگانه نیستند، بلکه به واقعیتی تبدیل شده‌اند که هدف آن تسلیم کردن کار روزنامه‌نگاری و ضربه زدن به استقلال نظارتی آن است.

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