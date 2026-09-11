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قسمت چهارم: از مدینه تا ساوه؛

پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

۲۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
کد مطلب: 1864359
منبع: ابنا
پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قسمت چهارم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیع‌الاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجهه‌ای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.

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حاکمان و والیان عباسی در شهرهایی نظیر ساوه و ری، از اقدامات مأمون در واگذاری ولایت‌عهدی به امام رضا (ع) عصبی و هراسان بودند، لذا ارکان قدرت عباسیان را متزلزل می‌دیدند. از این رو هنگامی که کاروان علویان به ساوه نزدیک شد، والی ساوه منتظر دستور از مرو نماند و دستور برخورد خشن و سرکوب داد.

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