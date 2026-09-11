پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

حاکمان و والیان عباسی در شهرهایی نظیر ساوه و ری، از اقدامات مأمون در واگذاری ولایت‌عهدی به امام رضا (ع) عصبی و هراسان بودند، لذا ارکان قدرت عباسیان را متزلزل می‌دیدند. از این رو هنگامی که کاروان علویان به ساوه نزدیک شد، والی ساوه منتظر دستور از مرو نماند و دستور برخورد خشن و سرکوب داد.