امام جمعه سکردو: مسلمانان با هوشیاری از اختلافات پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدجواد حافظی، روحانی پاکستانی، در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع شهر سکردو در بلتستان پاکستان، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی اظهار داشت: مسلمانان باید با هوشیاری و بصیرت، از دامن زدن به اختلافات پرهیز کرده و اجازه ندهند دشمنان با سوءاستفاده از تفرقه به اهداف خود دست یابند.

وی با ابراز نگرانی از فضای ایجادشده علیه اسلام و مسلمانان افزود: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری لازم است امت اسلامی از اختلافات و شکاف‌های داخلی جلوگیری کرده و اجازه ندهد این اختلافات در خدمت منافع و اهداف جریان‌های بیرونی قرار گیرد.

این روحانی پاکستانی با محکوم کردن تروریسم و افراط‌گرایی و تلاش‌ها برای درگیر کردن مسلمانان با یکدیگر تصریح کرد: امت اسلامی نباید در برابر حوادث و تحولات صرفاً بر اساس احساسات واکنش نشان دهد، بلکه باید با تحقیق، آگاهی، اتحاد و بصیرت، واقعیت‌ها را بررسی کرده و درباره مسائل مختلف تصمیم‌گیری کند.

حجت‌الاسلام حافظی با اشاره به ماجرای بنی‌اسرائیل در قرآن کریم خاطرنشان کرد: انسان هر اندازه برای پنهان کردن حقیقت و پرده‌پوشی بر واقعیت‌ها تلاش کند، سرانجام اراده الهی بر آشکار شدن حقیقت تعلق خواهد گرفت و واقعیت‌ها نمایان خواهد شد.

امام جمعه سکردو در ادامه سخنان خود با اشاره به آداب و اهداف سفر در زندگی انسان گفت: انسان در طول زندگی برای اهداف مختلفی همچون حج، زیارت، درمان، تجارت و دیگر امور، سفرهای متعددی را تجربه می‌کند؛ اما سفری وجود دارد که هیچ انسانی از آن گریزی ندارد و آن، سفر آخرت است.

وی افزود: همان‌گونه که جامعه برای زندگی انسان‌ها به مدرسه، بیمارستان و دیگر امکانات ضروری نیاز دارد، باید برای مؤمنان فقیر، نیازمند و بی‌پناه نیز در زمان وفات و برگزاری مراسم تدفین، زمینه‌های لازم برای حمایت و همکاری اجتماعی فراهم شود.

حجت‌الاسلام حافظی تأکید کرد: آموزه‌های دینی تنها برای شنیدن و دانستن نیستند، بلکه باید در عرصه زندگی فردی و اجتماعی به رفتار و عمل تبدیل شوند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تشییع جنازه مؤمنان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی درباره درگذشت یک مؤمن، حضور در مراسم تشییع و طلب مغفرت و آمرزش برای میت، از وظایف و سنت‌های مهم اسلامی است.

این کارشناس دینی با استناد به روایات اسلامی افزود: برای گام‌هایی که انسان در مسیر تشییع جنازه برمی‌دارد، پاداش، آمرزش الهی و ارتقای درجات وعده داده شده است؛ بنابراین تشییع جنازه نباید صرفاً یک رسم اجتماعی تلقی شود، بلکه فرصتی ارزشمند برای یادآوری آخرت و بازنگری در مسیر زندگی انسان است.

وی ادامه داد: انسان هنگامی که در تشییع جنازه یک مؤمن شرکت می‌کند، باید به این حقیقت بیندیشد که روزی جنازه خود او نیز بر دوش دیگران حمل خواهد شد و او نیز به سوی سرای آخرت رهسپار خواهد شد

حجت‌الاسلام حافظی در ادامه به برخی از آداب تشییع جنازه اشاره کرد و بر ذکر خدا، صلوات، رعایت سادگی و وقار و پرهیز از رفتارهای نامناسب در این مراسم تأکید کرد. وی گفت: شایسته است جنازه تا حد امکان بر دوش تشییع‌کنندگان حمل شود و افراد حاضر نیز در صورت فراهم بودن فرصت، از جهات مختلف و به‌صورت نوبتی در حمل جنازه مشارکت کنند.

امام جمعه سکردو، همدلی و همراهی با خانواده فرد متوفی را از جلوه‌های مهم اخلاق اسلامی دانست و اظهار داشت: مؤمنان نباید خانواده داغدار را در چنین شرایط دشواری تنها بگذارند، بلکه باید با حضور، همدردی و کمک‌های خود، بخشی از رنج و مشکلات آنان را کاهش دهند. وی همچنین بر ضرورت رعایت شأن و حرمت مراسم تشییع تأکید کرد و گفت: شایسته است افراد هنگام تشییع از گفت‌وگوهای غیرضروری و پرداختن به مسائل دنیوی پرهیز کرده و با آرامش، وقار و توجه به آموزه‌های دینی در این مراسم حضور یابند.

حجت‌الاسلام حافظی خاطرنشان کرد: مال، ثروت، امکانات مادی و ظواهر دنیوی هیچ‌یک همراه انسان به سرای آخرت نخواهد رفت؛ بنابراین انسان نباید دلبستگی افراطی به مظاهر دنیا داشته باشد، بلکه باید توجه اصلی خود را به اصلاح زندگی، انجام اعمال صالح و آمادگی برای سفر آخرت معطوف کند.

وی در پایان تأکید کرد: حضور در مراسم تشییع جنازه می‌تواند برای انسان درس بزرگی از زندگی باشد؛ زیرا این مراسم به انسان یادآوری می‌کند که فرصت زندگی محدود است و هر فرد باید پیش از فرا رسیدن سفر نهایی، خود را برای دیدار با پروردگار و ورود به سرای آخرت آماده کند.

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