حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان؛ مسیر جایگزین تنگه هرمز هم ناامن شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو مقام آمریکایی که با شبکه «سی‌ان‌ان» گفت‌وگو کرده‌اند، تائید کرده‌اند که بخش اصلی سامانه خط لوله نفتی عربستان دیروز پنجشنبه هدف اصابت چندین گلوله قرار گرفته و آسیب دیده است.

آسیب به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله

بر اساس تحلیل اولیه، ایستگاه‌های پمپاژ واقع در امتداد این خط لوله هدف حمله قرار گرفته‌اند. یکی از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای گرفته‌شده در روز جمعه، خسارت گسترده ناشی از آتش‌سوزی در یکی از ایستگاه‌های پمپاژ را نشان می‌دهد.

همچنین تصویری که روز پنجشنبه از یک ایستگاه پمپاژ دیگر گرفته شده، آتش‌سوزی کوچکی را نشان می‌دهد که دود سیاه و غلیظی از آن برخاسته است.

هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حملات بوده یا اینکه آیا بخش‌هایی از خود خط لوله نیز آسیب دیده‌اند. با این حال، یکی از مقام‌های آمریکایی ادعا کرد که این حمله با استفاده از پهپادهایی انجام شده که از عراق به پرواز درآمده‌اند.

همچنین بر اساس منابع شبکه «سی‌ان‌ان»، هنوز مشخص نیست تعمیر خسارت‌های واردشده چه مدت زمان خواهد برد.

تهدید فزاینده علیه صادرات نفت عربستان

این حمله نشان می‌دهد منابع نفتی عربستان و توانایی این کشور برای صادرات نفت همزمان با ادامه جنگ علیه ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.

این حمله به خط لوله تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح یمن، کنترل ساحل غربی این کشور را به دست گرفت.

نفت بالای ۱۰۰ دلار

قیمت نفت نیز طی هفته جاری در بحبوحه تحولات خاورمیانه و نوسانات شدید بازار از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است.

دولت عربستان و شرکت نفتی دولتی آرامکو تاکنون به درخواست‌های «سی‌ان‌ان» برای اظهارنظر درباره این حادثه پاسخ نداده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید نیز بلافاصله به درخواست این شبکه برای اظهارنظر پاسخ ندادند و فرماندهی مرکزی آمریکا نیز از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کرد.

بر اساس گفته یک منبع مطلع به شبکه «سی‌ان‌ان»، مقام‌های آمریکایی در حال جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی درباره این حادثه هستند.

رصد ۹ آتش‌سوزی در نزدیکی خط لوله

تصاویر ماهواره‌ای روز پنجشنبه ۹ آتش‌سوزی بزرگ را در نزدیکی خط لوله «شرق ـ غرب» عربستان ثبت کردند.

با این حال، دست‌کم موقعیت شش مورد از این آتش‌سوزی‌ها با محل مشعل‌های سوزاندن گاز و نفت مطابقت داشت. تأسیساتی که در شرایط اضطراری برای سوزاندن نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خط لوله شرق ـ غرب؛ مسیر حیاتی صادرات نفت عربستان

خط لوله «شرق ـ غرب» از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به اهمیت محوری برای عربستان دست یافته است.

عربستان پس از آنکه ایران عملاً تنگه هرمز را مسدود کرد، حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز را که قرار بود در خلیج فارس به نفتکش‌های منتظر بارگیری شود به مسیر دیگری منتقل کرد.

این محموله‌ها به جای عبور از خلیج فارس، از طریق خط لوله «شرق ـ غرب» به بندر «ینبع» در ساحل دریای سرخ منتقل شدند.

باب‌المندب؛ مسیر صادراتی جایگزین عربستان نیز در معرض تهدید

با توجه به اعلام نیروهای مسلح یمن مبنی بر اینکه هر کشتی سعودی را که تلاش کند از دریای سرخ و از طریق تنگه باب‌المندب عبور کند، هدف قرار خواهد داد، این مسیر صادرات نفت عربستان نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرد.

به این ترتیب، عربستان با تهدید همزمان در دو مسیر مهم صادرات نفت خود از یک سو تنگه هرمز و از سوی دیگر مسیر خط لوله شرق ـ غرب و دسترسی دریایی آن در دریای سرخ، مواجه شده است.

تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ آسان‌تر از خود خط لوله است

مقام‌ها و کارشناسان آمریکایی گفته‌اند تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ ممکن است نسبت به ترمیم خسارت‌های گسترده به خود خط لوله، دشواری کمتری داشته باشد.

در صورت محدود بودن خسارت‌ها به ایستگاه‌های پمپاژ، احتمالاً روند بازسازی و بازگشت سامانه به فعالیت عادی ساده‌تر خواهد بود؛ با این حال، میزان دقیق خسارت واردشده به زیرساخت‌های این خط لوله همچنان مشخص نیست.

کاهش شدید تولید نفت عربستان

این حمله به سامانه خط لوله «شرق ـ غرب» در شرایطی رخ داده است که عربستان به سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اوپک) اعلام کرده تولید نفت خام این کشور در ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۰ رسیده است.

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