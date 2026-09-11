موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست مردم مشهد و اعلام شهادت چهار شهید خیابان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهلبیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در حرم مطهر رضوی اعلام کرد رهبر معظم انقلاب با شهید محسوب کردن چهار شهروندی که در تجمع شبانه مردم محله اقبال در بلوار وکیل‌آباد مظلومانه جان باختند موافقت کردند.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی بیان داشت: مقام معظم رهبری فرمان صادر کردند که چهار عزیزی که در این تجمع بر اثر تصادف به شهادت رسیدند، به‌عنوان شهید قلمداد شده و برای آنان پرونده شهید تشکیل شود. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این نیز از عنایات و توجهات مقام معظم رهبری نسبت به این تجمعات و عزیزانی است که در این اجتماعات فداکاری می‌کنند.

دهم شهریورماه جاری برخورد یک دستگاه خودرو به مردم حاضر در تجمع شبانه حمایت از ایران و نیروهای مسلح در بلوار وکیل آباد مشهد به شهادت چهار نفر از جمله یک مادر و کودک انجامید که تحقیقات و رسیدگی به این حادثه ادامه دارد. در پی این واقعه جانگداز اقشار مخنلف مردم در مشهد با حضور در محل شهادت این عزیران با آرمان‌های آنها تجدید عهد و ایستادگی خود را به نمایش می‌گذارند.

بعد از این واقعه دردناک درخواست‌ها برای شهید به شمار آوردن این مجاهدان کف خیابان بطور گسترده مطرح گردید که با پیگیری نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد و لطف حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به سرانجام رسید.

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