به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انفجار صهیونیستی در تپه علی الطاهر در جنوب لبنان در شامگاه پنجشنبه گذشته، یک عملیات نظامی جداگانه یا یک حمله مهندسی برق‌آسا نبود. بلکه بر اساس آنچه گزارش‌های عبری فاش کرده‌اند، این انفجار فصلی بود که به یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های زمینی در جنوب لبنان طی ماه‌های اخیر پایان داد. پس از آنکه شبکه تونل‌های مستحکم در این تپه، حدود چهار ماه به صحنه رویارویی میان نیروهای اشغالگر صهیونیست و رزمندگان حزب‌الله تبدیل شده بود.

چهار ماه نبرد برای رسیدن به شبکه تونل‌ها

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، رسانه‌های عبری در روز بعد از انفجار، شروع به انتشار جزئیاتی کردند که بخش قابل‌توجهی از آنها تحت سانسور نظامی قرار داشت.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی اعلام کرد که این عملیات حدود چهار ماه ادامه داشت و با منفجر کردن چیزی که گفته شده ۵۴۱۰ متر مسیر زیرزمینی بوده با استفاده از حدود ۱۱۰۰ تن مواد منفجره پایان یافت.

این عملیات در چارچوب روندی انجام شد که پس از اشغال منطقه «الشقِیف» آغاز شد و سپس فعالیت یگان‌های کماندویی و مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی در شبکه‌های زیرزمینی را در پی داشت.

ارتش رژیم صهیونیستی به‌طور مشخص از تیپ «کماندو» و یگان «یهلوم» نام برد در حالی که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم گفت که یگان‌های «اگوز» و «مگلان» نقشی محوری در این عملیات داشتند و در کنار آنها، نیروهای «گولانی»، «تیپ زرهی هفتم» و نیروهای دیگری نیز مشارکت کردند.

مقاومت در چند متری نیروهای صهیونیستی

به گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم»، تیپ‌های «گولانی» و «اگوز» عملیات پاکسازی منطقه را آغاز کردند و سپس تشکیلات دیگری نیز به آنها پیوستند.

با نزدیک شدن نیروها به تأسیسات اصلی، مقاومت نیروهای حزب‌الله شدت گرفت. این روزنامه به نقل از یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: در برخی موارد، درگیری‌ها از فاصله‌ای بیش از چند متر میان نیروهای حزب‌الله و نیروهای اگوز رخ داد.

نیمه دوم ماه ژوئن نقطه عطفی بود که برای نخستین بار ابعاد نبرد آشکار شد.

در شب ۱۹ ژوئن، یک تانک متعلق به گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «کفرتبنیت» هدف قرار گرفت و فرمانده گردان، سرهنگ دوم «دور گدالیا بن شیمعون» به همراه سه عضو خدمه تانک کشته شدند.

یک گزارش صهیونیستی که روز بعد منتشر شد، به‌طور مستقیم مأموریتی را که این خدمه در حال انجام آن بودند با تلاش برای تسلط بر یک شبکه بزرگ زیرزمینی در محدوده تپه علی الطاهر مرتبط دانست.

پهپادها و موشک‌ها؛ چالش جدید برای نیروهای صهیونیستی

یک روز بعد نیز یک نیروی وابسته به تیپ کماندو ارتش رژیم صهیونیستی، هدف حمله موشکی و پهپادهای انفجاری قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک سرباز از یگان «مگلان» کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم بود.

این تلفات بخشی از دلیل احتیاطی را توضیح می‌دهد که بعدها بر پیشروی نیروهای دشمن صهیونیستی حاکم شد.

بر اساس آخرین روایت عبری، این عملیات یک یورش پیوسته به داخل تونل‌ها نبود، بلکه شامل محاصره تدریجی ورودی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی دهانه‌ها و ایجاد کمین برای افرادی بود که قصد خروج از تونل‌ها یا رسیدن به نیروهای محاصره‌شده را داشتند.

جنگ زیرزمینی؛ محاصره به جای یورش مستقیم

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، حزب‌الله از پهپادها برای پرتاب بسته‌های تدارکاتی در نزدیکی دهانه تونل‌ها استفاده می‌کرد.

این بسته‌ها شامل تجهیزات ارتباطی، آب، غذا، سیگار و مواد غذایی بودند. نیروهای نظامی صهیونیست برای جلوگیری از عملیات تدارک‌رسانی با دشواری مواجه بودند، زیرا هنوز تمام دهانه‌های تونل‌ها شناسایی نشده بود.

این روایت نشان می‌دهد که عملیات ارتش رژیم صهیونیستی صرفاً به شناسایی و تخریب تونل‌های تپه علی الطاهر محدود نبود، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن به تلاش برای قطع ارتباط نیروهای مستقر در زیر زمین با محیط بیرون اختصاص داشت.

حمله ۱۵ آگوست؛ یهلوم هم در امان نماند

با وجود تشدید محاصره، روایت صهیونیستی می‌گوید که حملات حزب‌الله به نیروهای دشمن که در بالای تپه علی الطاهر و اطراف آن فعالیت می‌کردند، متوقف نشد.

مهم‌ترین حمله در مرحله پایانی در بامداد ۱۵ آگوست رخ داد. زمانی که یک پهپاد انفجاری، نیرویی از یگان مهندسی «یهلوم» ارتش رژیم صهیونیستی را که در منطقه تپه علی الطاهر فعالیت می‌کرد، هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی در همان روز اعلام کرد که در پی انفجار پهپاد در نزدیکی این نیرو، یک افسر و دو سرباز به‌شدت زخمی شده‌اند.

این حادثه، رژیم صهیونیستی را به اجرای مجموعه‌ای از حملات هوایی در جنوب لبنان واداشت.

انتقال ۱۱۰۰ تن مواد منفجره زیر سایه پهپادها

بررسی پوشش رسانه‌های رژیم صهیونیستی در ادامه نشان می‌دهد که خطر پهپادهای حزب‌الله حتی در جریان انتقال مقادیر عظیم مواد منفجره به داخل تونل‌ها نیز همچنان وجود داشت.

وب‌سایت ynet به نقل از نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی، انتقال ۱۱۰۰ تن مواد منفجره به زیر زمین در شرایط تهدید پهپادها را یکی از دشوارترین مراحل این عملیات توصیف کرد.

ابعاد این رقم نشان می‌دهد که انفجار نهایی نتیجه یک اقدام لحظه‌ای نبود، بلکه حاصل عملیات مهندسی گسترده‌ای بود که پس از ماه‌ها درگیری و شناسایی شبکه زیرزمینی انجام شد.

انفجار نهایی؛ پایان یک نبرد فرسایشی

اطلاعاتی که ارتش دشمن اجازه انتشار آنها را در روزهای پنجشنبه و جمعه داد، تصویر نبرد تپه علی الطاهر را به شکلی ترسیم می‌کند که با برداشتی که ممکن است از صحنه انفجار نهایی ایجاد شود، تفاوت زیادی دارد.

بر اساس همان روایت صهیونیستی، نیروهای دشمن حدود چهار ماه زمان نیاز داشتند تا از عملیات دور زدن منطقه از طریق رود لیطانی و الشقیف به مرحله تحکیم کنترل بر ارتفاعات علی الطاهر برسند.

در این مدت نیز متحمل تلفات از جمله کشته شدن خدمه یک تانک در منطقه کفرتبنیت، کشته شدن یکی از نیروهای مگلان و زخمی شدن شماری دیگر از نظامیان صهیونیست شدند.

در مقابل، حزب‌الله همچنان از موشک‌ها و پهپادهای انفجاری، تلاش‌های تدارکاتی و درگیری‌های نزدیک برای جلوگیری از پیشروی نیروها استفاده می‌کرد.

«کربلا»؛ روایتی که معاریو از نبرد تپه علی الطاهر ارائه کرد

بنابراین، انفجار پایان نبرد تیپه علی الطاهر و نه آغاز آن بود. البته از منظر رژیم صهیونیستی، این انفجار پایان مهندسی عملیات محسوب می‌شد.

اما جمع‌بندی نظامی گسترده‌تر این است که این موضع با یک ضربه واحد سقوط نکرد، بلکه پس از یک نبرد فرسایشی طولانی به پایان رسید. نبردی که توانایی حزب‌الله در وارد کردن تلفات به نیروهای صهیونیستی و ادامه استفاده از پهپادها حتی تا مراحل پیشرفته عملیات را نشان داد.

روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: ارتش اسرائیل به نیروهای مقاومت محاصره‌شده امکان خروج با پرچم سفید را پیشنهاد کرد، اما آنها نپذیرفتند.

روز گذشته نیز «آوی اشکنازی» در روزنامه عبری معاریو گفت که حزب‌الله تلاش کرد افسانه‌ای قهرمانانه درباره نبرد در ارتفاعات علی طاهر مشابه نبرد کربلا، ترویج کند. نیروهای حزب‌الله از تسلیم شدن خودداری کردند و کشته شدند.

در ادامه، اعلام شد که نیروهای صهیونیستی از ارتفاعات علی الطاهر عقب‌نشینی کردند تا در خطوط عقب‌تر در منطقه قلعه الشقیف مستقر شوند.

در مجموع، روایت رسانه‌های عبری از تپه علی الطاهر، تصویری از یک عملیات چندماهه را ارائه می‌دهد که در آن جنگ زمینی، نبرد نزدیک، جنگ زیرزمینی، عملیات مهندسی، حملات پهپادی و تلاش برای قطع خطوط تدارکاتی در کنار یکدیگر قرار داشتند.

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