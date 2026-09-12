به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن برای نخستین‌بار روز گذشته جزئیات عملیات ساحل غربی یمن را که از ۳ سپتامبر جاری آغاز شده بود، منتشر کرد. عملیاتی که با درگیری در جبهه الکَدحه در غرب تعز آغاز شد و با تسلط بر شهر ساحلی المخاء در فاصله ۴۰ کیلومتری تنگه باب‌المندب و تمامی جزایر یمنی واقع در دریای سرخ و این تنگه پایان یافت.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این عملیات که یک هفته به طول انجامید، از سوی نیروهای مسلح یمن به نام عملیات «والله أشدّ بأساً وأشدّ تنکیلاً» نام‌گذاری شد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، صادر شد، این عملیات در واکنش به تجاوزها علیه روستاها و غیرنظامیان و برای پشتیبانی از مردم ساحل غربی یمن، انجام گرفت. اقداماتی که به گفته او، نیروهای مسلح یمن را به اجرای یک عملیات نظامی گسترده از چندین محور و با مشارکت قبایل واداشت.

به گفته سریع، این عملیات در نهایت به پاکسازی مناطق روستایی جنوب تعز از گروه‌های وابسته به عربستان و تأمین مناطق گسترده‌ای در ساحل غربی یمن، منجر شد.

او همچنین اعلام کرد که این عملیات، دستاوردهای میدانی و راهبردی مهمی داشته که یکی از برجسته‌ترین آنها، اخراج نیروهای سعودی مستقر در شش شهرستان از دو استان تعز و الحدیده بوده است. مناطقی که مجموع مساحت آنها به حدود ۵۴۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد.

انهدام ۳۸ تیپ و سرنگونی ۹ هواپیمای سعودی

یحیی سریع همچنین تأکید کرد که هفت لشکر نظامی وابسته به عربستان سعودی شامل ۳۸ تیپ نظامی، هدف قرار گرفتند و صدها نفر از نیروهای آنها کشته، زخمی یا اسیر شدند.

او همچنین گفت پدافند هوایی یمن طی این عملیات، ۳۲ بار با جنگنده‌های سعودی مقابله کرده که در نتیجه آن، ۹ هواپیما سرنگون شده‌اند.

در خصوص وضعیت دریای سرخ نیز این بیانیه اطمینان داد که تردد دریایی برای تمامی شرکت‌ها امن است به استثنای کشتی‌های سعودی که مشمول تصمیم محاصره هستند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده که نیروهای یمنی به اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره ادامه خواهند داد.

غنیمت بزرگ نظامی؛ از خودروهای آمریکایی تا موشک‌های ضدزره

بر اساس منابع نظامی که با روزنامه الاخبار گفت‌وگو کرده‌اند، نیروهای مسلح یمن در جریان این عملیات اخیر، کنترل شمار زیادی از پادگان‌ها، فرودگاه‌های نظامی و مراکز پشتیبانی لجستیکی و نظامی را به دست گرفته و مقادیر زیادی از سلاح‌هایی را که امارات و عربستان در اختیار گروه‌های وابسته به خود قرار داده بودند، تصرف کرده است.

این منابع اعلام کردند تجهیزات حدود ۳۰ تیپ نظامی به دست نیروهای مسلح یمن افتاده که سلاح‌های ۱۳ تیپ از آنها متعلق به نیروهای تحت فرمان «طارق صالح» بوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طارق صالح به ابوظبی رسیده است. گفته می‌شود که او بامداد روز گذشته به همراه شماری از معاونان و همراهانش با قایق‌های دریایی از المخاء به سمت جیبوتی گریخته است.

منابع نظامی تأکید کردند که حجم تجهیزات به غنیمت گرفته‌شده توسط نیروهای مسلح یمن در این نبرد، بزرگ‌ترین میزان در چند سال گذشته بوده است.

در میان این تجهیزات، خودروهای زرهی زمینی ساخت آمریکا از جمله «اوشکوش»، «النمر» و «الشبل» که برای عملیات تهاجمی طراحی شده‌اند، قرار دارند.

همچنین شماری از تانک‌ها و توپخانه‌ها از جمله توپخانه‌های خودکششی، صدها خودروی چهارچرخ محرک مجهز به سلاح‌های متوسط، سامانه‌های ضدهوایی و مقادیر زیادی سلاح ضدزره به دست نیروهای مسلح یمن، افتاده است. از جمله سلاح‌های ضدزره، موشک‌های «کورنت»، «تاو» و توپ‌های بدون پس‌زنی «B-۱۰» هستند.

زرادخانه‌ای که ابعاد طرح عربستان را آشکار می‌کند

به گفته این منابع، زرادخانه عظیمی که بخشی از آن طی هفته‌های گذشته در عملیات موشکی هدف قرار گرفته و بخش دیگر آن در عملیات اخیر به تصرف درآمده، ابعاد طرحی را نشان می‌دهد که عربستان در یمن در پی اجرای آن بوده است.

از سوی دیگر، فعالان رسانه‌ای تصاویری از صدها اسیر در المخاء منتشر کردند و گفتند که ممکن است به‌زودی تصمیمی برای عفو حدود ۳۵۰۰ اسیر جدید، صادر شود.

همچنین گزارش شده است که نیروهای مسلح یمن به نیروهایی که در جزایر «حنیَش بزرگ» و «حنیَش کوچک» و «جبل زُقَر» حضور داشتند، پس از تسلیم شدن آنها در برابر نیروهای دریایی یمن، امان داده‌اند.

این نیروها پس از درگیری‌هایی که چند ساعت به طول انجامید، تسلیم شده بودند.

پایان ۱۱ سال حضور و سرمایه‌گذاری ائتلاف سعودی ـ اماراتی

به این ترتیب، نیروهای مسلح یمن در جریان این عملیات که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های این نیروها طی پنج سال گذشته یاد شده است، آنچه ائتلاف سعودی ـ اماراتی طی ۱۱ سال در ساحل غربی یمن ایجاد کرده بود، درهم شکست.

یکی از مهم‌ترین نمودهای این ساختار، حدود ۲۰ تیپ نظامی تحت فرمان طارق صالح بود که تحت عنوان «نیروهای مقاومت ملی» فعالیت می‌کردند. در کنار آنها نیز شش تیپ از «مقاومت تهامه» حضور داشتند.

در غرب تعز نیز این عملیات به شکستن نفوذ گروه‌های موسوم به «مقاومت» در منطقه «البرح» منجر شد. گروه‌هایی که از سوی قطر و ترکیه، حمایت می‌شدند.

سقوط مراکز فرماندهی در المخاء

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه الاخبار از منابع نظامی و محلی به دست آورده، نیروهای مسلح یمن کنترل مراکز فرماندهی و کنترل در ساحل غربی یمن را در دست گرفته است.

از جمله این مراکز، مقر فرماندهی کل، مرکز عملیات مشترک و محل استقرار فرماندهی سعودی در المخاء بوده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین کنترل چندین فرودگاه از جمله یک فرودگاه غیرنظامی مدرن، دو فرودگاه نظامی، چندین باند ویژه هواپیماهای ترابری ایجاد شده توسط امارات در منطقه ساحل یمن و جزیره «میون» با موقعیت راهبردی در تنگه باب‌المندب را به دست گرفته‌اند.

کنترل پایگاه‌های دریایی و تأسیسات باب‌المندب

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمن همچنین بر پایگاه‌های دریایی در المخاء، مقر فرماندهی حفاظت از سواحل و گارد ساحلی، پایگاه دریایی «یَختل» وابسته به گارد ساحلی و اسکله نظامی الخُوخه که آن نیز در اختیار گارد ساحلی بود، مسلط شده‌اند.

همچنین پادگان یختل، اسکله نظامی ویژه تخلیه و بارگیری در جزیره جبل زقر و یک اسکله دریایی ویژه برای پذیرش قایق‌های گارد ساحلی و کشتی‌های لجستیکی نیز به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمده است.

از دیگر نقاطی که در این گزارش به آنها اشاره شده، پادگان جبل زقر است که برای آموزش و تجهیز نیروهای گارد ساحلی و یگان‌های تأمین امنیت جزایر واقع در دریای سرخ استفاده می‌شد.

سقوط پادگان‌های مهم در جنوب الحدیده

نیروهای مسلح یمن همچنین کنترل پادگان «عنبره» در الخوخه در جنوب استان الحدیده را به دست گرفتند.

این نیروها همچنین بر مرکز عملیات نظامی نیروهای گارد ساحلی وابسته به طارق صالح که از سوی بریتانیا حمایت می‌شد، مسلط شدند.

از دیگر مراکز مهم تصرف‌شده، پادگان «ابوموسی اشعری» است. بزرگ‌ترین مرکز آموزشی و تجمع نیروها که برای گردآوری نیروهای «مقاومت تهامه» و «تیپ‌های عمالقه» سلفی در جنوب استان الحدیده استفاده می‌شد.

همچنین پادگان «المحجر» در شرق «حیس» که به عنوان مرکز فرماندهی میدانی و پشتیبانی توپخانه‌ای از جبهه‌های حیس مورد استفاده قرار می‌گرفت، به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمد.

کنترل مستقیم منطقه مشرف بر باب‌المندب

در شهرستان ««ذوباب» که تنگه باب‌المندب مستقیماً در محدوده آن قرار دارد، نیروهای مسلح یمن کنترل پادگان العمری را به دست آوردند.

این پادگان مجموعه‌ای بزرگ است که با نام «مدارس العمری» شناخته می‌شود و مقر اصلی فرماندهی برای تأمین امنیت باب‌المندب به شمار می‌رفت.

همچنین در روزهای گذشته، نیروهای مسلح یمن کنترل پادگان «جبل الهاملی» و پادگان «الرویس» را که به عنوان مرکز فرماندهی جبهه‌های «مقبنه» مورد استفاده قرار می‌گرفت، به دست آورد.

پادگان «الشُقَیراء» نیز که در عملیات اخیر به عنوان مرکز فرماندهی در این شهرستان و برای تأمین ارتباط میان ساحل غربی یمن و لحج استفاده می‌شد از دیگر نقاطی بود که تحت کنترل نیروهای مسلح یمن درآمد.

سقوط انبارهای تسلیحاتی و مراکز لجستیکی

نیروهای مسلح یمن همچنین پایگاه‌های لجستیکی و انبارهای اصلی را از دست نیروهای ائتلاف سعودی خارج کرد.

در صدر این مراکز، پادگان خالد بن ولید قرار دارد که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه نظامی در جنوب ساحل غربی یمن محسوب می‌شود.

پادگان «جبل النار» نیز که یکی از بزرگ‌ترین انبارهای تسلیحات در این منطقه بود، به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمد.

همچنین پادگان «الثوبانی» در شرق المخاء که یک مرکز پشتیبانی و تأمین لجستیکی محسوب می‌شد، و پادگان‌های «العقد» و «المغرس» که برای تجمع و تأمین نیروها مورد استفاده قرار می‌گرفتند در فهرست مناطق تصرف‌شده قرار دارند.

## از جبل زقر تا جزایر حنیَش؛ گسترش کنترل بر نقاط دریایی

علاوه بر این، نیروهای مسلح یمن کنترل پایگاه و بخش نظامی جبل زقر، تعدادی از پادگان‌ها و مواضع دیده‌بانی، پادگان پدافند هوایی در شرق المخاء و همچنین ایستگاه دیده‌بانی و رادار دریایی در جبل زقر را به دست آوردند.

در جزیره حنیَش بزرگ نیز نقطه دیده‌بانی گارد ساحلی و در جزیره حنیَش کوچک یک موضع پیشرفته حفاظت دریایی به کنترل آنها درآمد.

همچنین ایستگاه راداری دریایی ذوباب، فرودگاه غیرنظامی المخاء، فرودگاه نظامی ذوباب، باند نظامی میون و محل فرود بالگرد در جزیره حنیَش بزرگ از دیگر نقاطی هستند که در این گزارش به عنوان مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن ذکر شده‌اند.

در ادامه نیز از پادگان «الکساره» و پادگان «قطابا» در شرق الخوخه به عنوان دیگر مواضع تصرف‌شده نام برده شده است.

در مجموع، عملیات ساحل غربی یمن تنها به پیشروی در یک جبهه محدود نبوده، بلکه مجموعه‌ای از مراکز نظامی، فرودگاه‌ها، پایگاه‌های دریایی، انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی و مواضع راهبردی در امتداد ساحل غربی یمن و اطراف تنگه باب‌المندب را دربر گرفته است. امری که ساختار نظامی ایجادشده طی سال‌های گذشته توسط ائتلاف سعودی ـ اماراتی را با تغییر گسترده‌ای مواجه کرده است.

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