عراق دو گذرگاه مرزی با ایران را تا اطلاع ثانوی بست/ تردد در مرزهای مهران و خسروی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه به پایگاه خبری المربد اعلام کردند که بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران شامل گذرگاه شلمچه در استان بصره و گذرگاه چزابه در استان میسان، شده و این دو گذرگاه به‌طور کامل و قطعی بسته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ورود و خروج افراد و همچنین جابه‌جایی کالا از طریق این دو گذرگاه ممنوع خواهد بود و این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

در مقابل، منابع آگاه تأکید کردند که گذرگاه مهران در استان واسط و گذرگاه خسروی در استان دیالی همچنان به شکل عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دستور فوری فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق

منابع مذکور در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المربد» اعلام کردند که این دستور به‌صورت فوری و اضطراری از سوی «علی الزیدی» نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق صادر شده است.

به گفته این منابع، دلیل دقیق این تصمیم هنوز مشخص نشده، اما احتمال می‌رود این اقدام با جنگ آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن بر منطقه به‌ویژه عراق، ارتباط داشته باشد.

این منابع جزئیات بیشتری درباره مدت زمان ادامه این محدودیت‌ها یا احتمال گسترش آن به دیگر گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران ارائه نکرده‌اند.

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