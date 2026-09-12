به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامدحسین لکهنوی همزمان با دویستمین سالگرد ولادت این عالم برجسته جهان تشیع، فراخوان مقاله خود را منتشر کرد و از پژوهشگران و اندیشمندان برای ارائه آثار علمی در محورهای مختلف شخصیت‌شناسی، آثارشناسی، اندیشه‌شناسی و روش‌شناسی علامه میرحامدحسین دعوت به عمل آورد.

طبق اعلام دبیرخانه کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامدحسین لکهنوی، این کنگره به مناسبت دویستمین سالگرد ولادت علامه میرحامدحسین لکهنوی، از عالمان برجسته شیعه و از چهره‌های اثرگذار در عرصه دفاع علمی از مکتب اهل‌بیت(ع)، برگزار می‌شود و دبیرخانه کنگره از استادان حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان دعوت کرده است مقالات علمی خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

علامه میرحامدحسین لکهنوی از دانشمندان برجسته شیعه در قرن سیزدهم هجری و از مهم‌ترین عالمان مدرسه علمی لکهنو به شمار می‌رود. نام او بیش از همه با اثر سترگ «عبقات الأنوار فی إمامة أئمة الأطهار(ع)» پیوند خورده است؛ اثری که از مهم‌ترین میراث‌های علمی و کلامی شیعه در تبیین مبانی امامت و دفاع مستند از آموزه‌های مکتب اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود. پیش از این نیز در فعالیت‌های دبیرخانه کنگره، موضوع احیای میراث علمی علامه میرحامدحسین و علمای مدرسه لکهنو مورد توجه قرار گرفته است.

چهار محور اصلی فراخوان مقاله

بر اساس فراخوان منتشرشده، مقالات پژوهشگران در چهار محور اصلی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت:

۱. شخصیت و زمانه علامه میرحامدحسین

در این محور، ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی علامه، خاندان و محیط علمی و فرهنگی او، جایگاه وی در فضای فکری و اجتماعی عصر خود و نقش او در دفاع از مکتب تشیع و پاسداری از معارف اهل‌بیت(ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری جریان‌های فکری و مذهبی در شبه‌قاره هند و نقش عالمان شیعه، به‌ویژه علامه میرحامدحسین، در مواجهه علمی با جریان‌های مخالف تشیع از جمله موضوعات قابل پژوهش در این محور است.

۲. آثار علمی علامه میرحامدحسین

بررسی و معرفی آثار علامه، تحلیل علمی و محتوایی عبقات الأنوار، منابع و مصادر مورد استفاده در آثار او، جایگاه آثار وی در میراث کلامی و امامت‌پژوهی شیعه و تأثیرگذاری آثار علامه بر پژوهش‌های پس از او از جمله موضوعات این بخش است.

در این محور همچنین امکان بررسی تطبیقی عبقات الأنوار با دیگر آثار مهم در حوزه امامت و مطالعه میراث مکتوب علامه و خاندان علمی او فراهم شده است.

۳. اندیشه‌شناسی علامه میرحامدحسین

در این بخش، اندیشه‌های علامه درباره مباحث بنیادین کلام شیعه و امامت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از جمله دیدگاه‌های وی درباره امامت و ولایت، ادله امامت، افضلیت امام، عصمت، علم امام، مهدویت، تقیه، برائت و تبری و دیگر مباحث مرتبط با الهیات امامت.

همچنین بازشناسی نوآوری‌های علامه در استدلال‌های قرآنی و روایی و بررسی ظرفیت‌های اندیشه او برای مطالعات معاصر امامت از دیگر زمینه‌های پژوهشی این محور است.

۴. روش‌شناسی علامه میرحامدحسین

روش کلامی و شیوه استدلال و مناظره علامه، روش اعتبارسنجی و بهره‌گیری از منابع روایی، روش فقه‌الحدیثی، روش تفسیری، تاریخ‌پژوهی، شیوه استفاده از منابع و اسناد و همچنین سبک نگارش و ادبیات علمی آثار او، از جمله موضوعات قابل بررسی در محور روش‌شناسی است.

دبیرخانه کنگره اعلام کرده است که پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را با تمرکز بر هر یک از این محورها و موضوعات مرتبط با شخصیت، آثار و میراث علمی علامه میرحامدحسین لکهنوی ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده در فراخوان، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و پژوهشگران پس از آن می‌توانند اصل مقالات خود را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

جزئیات مربوط به شیوه تدوین و ارسال مقالات، محورهای فراخوان و آخرین اطلاعیه‌های کنگره از طریق پایگاه رسمی کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامدحسین لکهنوی در دسترس پژوهشگران قرار دارد:

www.mirhamedhosein.com

کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامدحسین لکهنوی با هدف معرفی و بازشناسی ابعاد مختلف شخصیت و میراث علمی این عالم برجسته و فراهم کردن زمینه برای پژوهش‌های جدید درباره آثار و اندیشه‌های او برگزار می‌شود؛ رویدادی که می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر جامعه علمی به میراث علمی مدرسه لکهنو و ظرفیت‌های موجود در آثار علامه میرحامدحسین در حوزه امامت‌پژوهی فراهم کند.

گفتنی است دبیرخانه این کنگره طی سال‌های گذشته نیز برنامه‌هایی از جمله نشست‌های علمی و فعالیت‌های مرتبط با احیای آثار علامه میرحامدحسین و میراث علمی مدرسه لکهنو را دنبال کرده است.

.

..........................

پایان پیام